Entre los métodos tradicionales que mantienen vigencia dentro de los hábitos domésticos destaca el uso de la sal (cloruro de sodio) disuelto en agua para limpiar las superficies.

Esta técnica milenaria permite optimizar el cuidado de las habitaciones sin requerir productos industriales de alto costo, garantizando resultados perceptibles desde las primeras aplicaciones.

De acuerdo con información especializada en química del hogar y mantenimiento de espacios domésticos Tuhogar, la sal actúa como un agente pulidor y desinfectante de origen natural.

Su adición al agua de limpieza remueve con facilidad la capa opaca que suelen dejar los detergentes acumulados, devolviendo la luminosidad original a recubrimientos como la cerámica, el azulejo y el porcelanato.

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Según recomendaciones de guías ambientales sobre higiene doméstica consciente, las propiedades antisépticas del cloruro de sodio colaboran en la eliminación de gérmenes y bacterias depositadas en el suelo.

Asimismo, datos del sitio especializado Salts of the Earth señalan que la estructura microscópica del residuo salino funciona como una barrera natural que ahuyenta insectos rastreros (como las hormigas), mientras que sus cualidades absorbentes ayudan a neutralizar los malos olores generados por la humedad o la presencia de mascotas.

No es para todos los suelos

A pesar de sus múltiples ventajas, manuales técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja advierten que se debe prescindir de esta fórmula en suelos de madera natural o mármol no sellado.

La salinidad prolongada en este tipo de materiales delicados genera un proceso conocido como presión de cristalización en los microporos de las piedras calcáreas y deshidratación celular en la madera. Esto ocasiona corrosión, desgaste y pérdida irreversible del acabado, por lo que su empleo se limita estrictamente a pisos vinílicos y pisos cerámicos.