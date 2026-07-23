Como parte de los esfuerzos que realiza el Centro de Control de Animales de Carolina (CCA) para promover el bienestar animal y el cuidado responsable de mascotas, el municipio carolinense participará una vez más en la campaña de “Desocupar los albergues”, iniciativa impulsada por Telemundo Puerto Rico y NBC Universal, que se celebrará del 1 al 31 de agosto.

El municipio informó que, durante todo el mes, el CCA estará fomentando de forma especial que los ciudadanos les brinden una segunda oportunidad a perros y gatos que esperan encontrar un hogar lleno de amor y cuidados.

Según el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, el municipio ha apoyado la campaña de Desocupar los Albergues, que ha logrado transformar las vidas de miles de animales, desde su primera edición. En el 2025, 578 perros y gatos fueron adoptados durante la campaña, y Carolina fue uno de los participantes con mayor número de adopciones.

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El CCA está fomentando que los ciudadanos les brinden una oportunidad a perros y gatos que esperan encontrar un hogar lleno de amor y cuidados. ( Suministrada )

“Cada adopción representa una gran satisfacción para nosotros, pues nuestra sala de adopción tiene perritos y gatitos que merecen una familia que les brinde un techo seguro y mucho amor. Estamos invitando a todos los amigos que están considerando incluir una mascota a su familia, a que visiten nuestras salas de adopción. Quizás puedan descubrir que el próximo integrante de su familia está esperándolos aquí”, expresó Sandra M. Suárez, veterinaria y directora del CCA.

Para información sobre los servicios del CCA y el programa de adopción, los interesados pueden visitar el albergue, de martes a sábado, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. También pueden llamar al 787-757-2626 ext. 4806.