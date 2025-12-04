La Segunda Feria Navidad con mi Amor de Cuatro Patas tendrá lugar este sábado, 6 de diciembre en el Coliseo Buga Abreu de Isabela, donde habrá vacunación masiva a bajo costo.

En el evento, a realizarse de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, también se ofrecerán los servicios de limpieza de oídos, corte de uñas, aplicación de microchips, variedad de exhibiciones de artículos para mascotas, música y kioskos.

El alcalde Isabela, Miguel Méndez, exhortó a los dueños de mascotas a asistir a esta actividad.

El evento incluye el maratón Corre con Huellas 3K, una iniciativa para el disfrute de los dueños de mascotas, en un ambiente familiar y comunitario. Durante la actividad habrá sorteos y sorpresas, así como la bandana oficial para todas las mascotas que se registren.

Todos los participantes del 3K tendrán su medalla de participación.

Los espacios son limitados y se exhorta a los interesados a inscribirse en micarrera.pr, junto a la cuota de inscripción de $30.

Ese día, las facilidades estarán preparadas para la época navideña, con una sección especial para la toma de fotografías con Santa, como un recuerdo del evento.

Para información adicional sobre este evento, los interesados pueden llamar al 787-513-3557.