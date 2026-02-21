Una grabación realizada en Berlín, (Alemania), circula en redes sociales con una escena poco habitual: varias personas recorren parques y espacios públicos sujetando correas que no están atadas a ningún perro.

La práctica, conocida como “Hobby Dogging”, ha acumulado millones de visualizaciones y abrió una conversación sobre imaginación y nuevas dinámicas colectivas.

Pasear perros invisibles: la nueva tendencia en Alemania. pic.twitter.com/q1vzksf0Oi — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) February 21, 2026

El video se difundió rápidamente en plataformas digitales y generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios destacaron la originalidad de la propuesta, otros cuestionaron el sentido de la actividad. El alcance de la grabación impulsó búsquedas sobre el término y posicionó el concepto en debates vinculados a nuevas expresiones urbanas.

¿Qué es el “Hobby Dogging”?

El “Hobby Dogging” consiste en simular el paseo de un perro imaginario en espacios públicos. Quienes participan sostienen una correa y actúan como si un can real los acompañara durante el recorrido.

La actividad incluye una representación detallada de rutinas habituales: el “perro invisible” cruza obstáculos como rampas o cuerdas ubicadas en el suelo, recibe instrucciones verbales, se detiene para “hacer sus necesidades” e incluso aparenta interactuar con su dueño mediante gestos.

Los encuentros no se presentan como acciones aisladas. En varios casos, grupos de participantes coordinan movimientos y dinámicas similares a las de un entrenamiento canino convencional, replicando esquemas colectivos en parques y pistas públicas.

Origen e inspiración

La tendencia toma como referencia el Hobby Horsing, disciplina surgida en Europa del Norte en la que se simulan competencias ecuestres con caballos de juguete. Con el tiempo, esa práctica se organizó en torneos y exhibiciones formales.

Siguiendo una lógica similar, el “Hobby Dogging” traslada la experiencia de pasear un perro al terreno de la imaginación. A diferencia del Hobby Horsing, no utiliza un objeto que represente al animal: únicamente se emplea la correa como elemento visible.

Entre quienes participan se mencionan distintas motivaciones, entre ellas: recrear la rutina de tener mascota sin asumir su cuidado, realizar una actividad colectiva basada en la simulación y explorar formas de expresión vinculadas a la imaginación.

Expansión y debate en redes

La imagen de adultos interactuando con animales inexistentes en espacios públicos resultó suficiente para captar la atención en TikTok, Instagram y X. En pocos días, el término “Hobby Dogging” comenzó a aparecer en búsquedas globales acompañado de discusiones sobre salud mental y libertad de expresión.

Hasta el momento, los registros de la práctica se concentran principalmente en Berlín y no hay evidencia de una expansión formal hacia otros países. Sin embargo, la circulación acelerada de contenidos digitales mantiene abierta la posibilidad de que surjan réplicas en otras ciudades.

La relación con otras tendencias virales: el caso Therian

El fenómeno se suma a otras dinámicas recientes relacionadas con el mundo animal. En América Latina, el movimiento Therian ganó visibilidad tras la difusión de videos en redes sociales.

El concepto Therian describe a personas que se identifican espiritual o psicológicamente como animales no humanos. A diferencia del “Hobby Dogging”, que se presenta como una simulación consciente y recreativa, el movimiento therian se define como una identidad personal.

En países como México, Argentina y Chile se organizaron encuentros presenciales luego de la viralización de contenidos en TikTok y otras plataformas, lo que generó reacciones diversas entre usuarios.

¿Moda pasajera o nueva subcultura?

El surgimiento del “Hobby Dogging” plantea interrogantes sobre su permanencia. Mientras algunos lo interpretan como una acción colectiva impulsada por la viralidad, otros consideran que podría estructurarse como una comunidad organizada, similar a lo ocurrido con el Hobby Horsing.

Por ahora, el paseo de perros imaginarios permanece como una práctica documentada en Berlín que adquirió notoriedad digital. Su evolución dependerá de la continuidad de los encuentros y del interés que mantenga en plataformas sociales.