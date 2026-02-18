El término “therian” empezó a circular con fuerza en redes sociales luego de que adolescentes se mostraran imitando comportamientos animales en espacios públicos. Sin embargo, su origen es anterior a TikTok y está ligado a comunidades digitales surgidas en los años noventa, donde la identidad era el centro de la conversación.

Este fenómeno comenzó a hacerse visible en público, donde algunos jóvenes se mueven en cuatro patas, usan máscaras y colas, y recrean conductas asociadas a lobos, zorros o felinos.

El término proviene de “therianthropy”, una expresión derivada de raíces griegas que combinan las ideas de “bestia” y “ser humano”. Aunque la transformación entre humano y animal aparece en mitologías antiguas, la interpretación moderna surgió en comunidades digitales durante la década de 1990, cuando usuarios comenzaron a compartir experiencias de identificación interna con animales.

PUBLICIDAD

Dentro de esos espacios virtuales, las personas describían una conexión involuntaria con una especie específica, entendida desde perspectivas espirituales o psicológicas según cada caso. A partir de allí nació una comunidad que desarrolló conceptos propios para explicar sus vivencias y construir sentido colectivo.

Uno de esos conceptos es el “teriotipo”, que se refiere al animal con el que una persona se identifica. Entre los más comunes aparecen lobos, perros, zorros y distintos felinos, y para quienes forman parte de esta comunidad no se trata de un disfraz o personaje, sino de una experiencia personal vinculada con su identidad.

Las actividades públicas más visibles incluyen acciones como los “quadrobics”, una práctica que consiste en correr, saltar o desplazarse apoyando manos y pies para imitar movimientos animales. Estas acciones suelen realizarse en encuentros recreativos y han ganado notoriedad gracias a convocatorias organizadas a través de redes sociales.

El fenómeno también genera debate. Algunos usuarios defienden estas prácticas como una forma de autoexpresión y subrayan su carácter pacífico, mientras otros cuestionan los límites de estas manifestaciones en espacios públicos y sobre el impacto cultural de su creciente exposición mediática.

No se trata de un movimiento completamente nuevo, sino de una expresión contemporánea de comunidades que antes permanecían en una esfera privada. La expansión de internet y las plataformas digitales permitió que personas con experiencias similares se encontraran y construyeran una identidad compartida.

Además, el fenómeno suele confundirse con la subcultura “furry”, aunque existen diferencias claras: mientras los furries se centran en personajes antropomórficos y trajes llamados “fursuits”, quienes se identifican como therian describen una conexión interna con animales reales.

Así, aunque el término no nació en TikTok, fue esa plataforma la que impulsó su mayor difusión y lo convirtió en un tema de debate sobre identidad juvenil y cultura digital.