En un país expuesto a huracanes, terremotos e inundaciones como Puerto Rico, la preparación ante emergencias no puede limitarse únicamente a los seres humanos. Las mascotas, que forman parte integral de muchas familias, también requieren un plan estructurado que garantice su seguridad y bienestar en momentos críticos. Sin embargo, aún es común que este aspecto se pase por alto hasta que ocurre una situación de riesgo.

Contar con un plan de emergencia para mascotas es una necesidad. Durante eventos atmosféricos o desastres naturales, el tiempo de respuesta suele ser limitado. En medio de evacuaciones apresuradas, muchas personas enfrentan decisiones difíciles cuando no han previsto cómo movilizar, alimentar o proteger a sus animales. Esta falta de planificación puede resultar en pérdidas, abandono involuntario o situaciones que ponen en peligro la vida de la mascota.

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Uno de los principales elementos de un plan de emergencia es la identificación. Las mascotas deben contar con collar, chapa con información actualizada y, de ser posible, microchip. En escenarios de caos, donde las separaciones son frecuentes, estos detalles aumentan significativamente las probabilidades de reunificación con sus dueños. A esto se suma la importancia de tener fotos recientes del animal, que puedan facilitar su búsqueda en caso de extravío.

Otro componente esencial es el “kit de emergencia” para mascotas. Este debe incluir alimentos suficientes para al menos cinco a siete días, agua potable, medicamentos, historial médico, artículos de higiene y objetos familiares como juguetes o mantas que ayuden a reducir el estrés. Así como las personas preparan mochilas de emergencia, las mascotas también deben tener la suya lista y accesible en todo momento.

Además, es fundamental identificar con anticipación lugares seguros que acepten mascotas. No todos los refugios permiten animales, por lo que se recomienda investigar opciones como hoteles “pet-friendly”, casas de amistades o familiares, así como lugares que se dediquen al alojamiento para mascotas.

Durante emergencias, los animales pueden experimentar altos niveles de ansiedad debido a ruidos fuertes, cambios en el entorno y la percepción del estrés de sus dueños. Tener las transportadoras de mascotas (kennels), mantener rutinas dentro de lo posible y brindar un ambiente seguro contribuye a minimizar estos efectos.

De otra parte, el rol del médico veterinario es clave en la preparación. Conocer las condiciones médicas especiales de la mascota y recomendaciones específicas según la especie o raza permite anticipar necesidades particulares. Algunas mascotas, por ejemplo, requieren dietas especiales o medicamentos que no siempre están disponibles en situaciones de emergencia.

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Un plan de emergencia para mascotas no solo protege su vida, sino que también brinda tranquilidad a sus dueños. Recordemos que las mascotas dependen completamente de sus dueños para sobrevivir y no tienen la capacidad de reaccionar o protegerse por sí mismas ante una crisis. Incluirlas en los planes familiares no solo es una responsabilidad, sino también una muestra de empatía y respeto por su vida y bienestar.

(Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder www.facebook.com/CMVPR o nuestra página de Instagram cmveterinarios_puertorico.)