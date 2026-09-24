Acariciar a un perro suele interpretarse como una demostración de afecto. Sin embargo, no todos los animales disfrutan del contacto físico de la misma manera ni aceptan que los toquen en cualquier parte del cuerpo.

Por este motivo, observar sus reacciones es fundamental para reconocer cuándo están cómodos y cuándo necesitan distancia.

El educador canino Juan Liquindoli abordó esta problemática mediante un video publicado en Instagram.

“¿Cómo saber si un perro realmente está disfrutando de las caricias? La evidencia científica muestra que la conducta tiene un correlato fisiológico. El cuerpo de un perro habla”, introdujo el creador del portal Filosofía Animal.

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“Los cambios que ocurren en su sistema nervioso también dejan señales en su comportamiento. Y aprender a leerlas nos ayuda a entender cuándo está relajado y cuándo empieza a sentirse incómodo”, remarcó.

Según el experto, cuando un perro comienza a sentirse incómodo puede desviar la mirada o girar la cabeza. También podría quedarse inmóvil, levantar una pata, lamerse el hocico o intentar apartarse.

Estas respuestas, conocidas como señales de apaciguamiento, suelen aparecer antes de otras manifestaciones más evidentes.

El bostezo, el jadeo, el rascado y las sacudidas fuera de contexto también pueden indicar malestar. A estas reacciones, se suman las conductas redirigidas, como olfatear el piso, lamer objetos o concentrarse repentinamente en otra cosa.

Además, ignorar reiteradamente sus advertencias puede provocar que el animal se aleje, gruña o, en algunos casos, muerda.