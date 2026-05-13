La convivencia con gatos ha sido objeto de distintos análisis que han documentado efectos asociados al bienestar físico y emocional de las personas.

Estas mascotas, además de acompañar en el entorno doméstico, presentan características que influyen en su interacción con los humanos y en la forma en que se integran a los hogares.

Los gatos se describen como animales con un comportamiento independiente y con vínculos de lealtad hacia sus cuidadores.

Según información del portal Tienda Animal, estas características hacen que su cuidado pueda adaptarse a personas con menos disponibilidad de tiempo, debido a que requieren, en general, menor atención que otros animales domésticos como los perros.

Beneficios asociados a la convivencia con gatos:

Reducción del estrés: De acuerdo con el portal Mundo Psicólogos, el contacto físico mediante caricias puede influir en la regulación de la respiración y en la relajación del sistema nervioso. También se menciona el efecto del ronroneo, asociado a vibraciones entre 20 y 140 hercios, que ha sido analizado en estudios citados por Scientific American en relación con la ansiedad y el estrés. Relación con la salud cardiovascular: Investigaciones referenciadas por la empresa veterinaria Cantabria Labs Stangest señalan que la convivencia con gatos se ha relacionado con un menor riesgo de eventos cardiovasculares. Un estudio de 2009 con más de 4,000 participantes indicó diferencias en la incidencia de infarto de miocardio entre personas con y sin gatos en el hogar. Apoyo emocional: La misma fuente indica que una encuesta realizada en 2011 a 600 personas, con y sin trastornos emocionales, mostró que el 87% de los encuestados consideró que su gato tenía un impacto positivo en su vida, mientras que el 75% afirmó que su presencia ayudaba a afrontar la rutina diaria. Sueño y descanso: Según Tienda Animal, la interacción con gatos puede influir en la percepción de seguridad durante el descanso. La presencia del animal en el entorno de sueño se asocia con mayor facilidad para conciliar el sueño y con la percepción de un descanso más estable. Autoestima y vínculo: El comportamiento afectivo de los gatos, expresado mediante conductas como el contacto físico cercano, se asocia con dinámicas de cuidado por parte de los humanos. Este proceso puede influir en la percepción de utilidad dentro del vínculo con la mascota y en la validación del rol del cuidador en el entorno doméstico.

En conjunto, la convivencia con gatos ha sido analizada en diferentes estudios y encuestas que describen efectos en el bienestar emocional, la salud física y la interacción en el hogar, a partir de distintos comportamientos y vínculos establecidos entre humanos y animales.