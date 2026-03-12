Los estornudos en gatos suelen llamar la atención de quienes conviven con felinos. Aunque a veces pueden ser algo pasajero, cuando aparecen con frecuencia pueden indicar algún problema de salud respiratoria en gatos. Identificar la causa a tiempo permite evitar complicaciones y proteger el bienestar de la mascota.

Veterinarios explican que el estornudo en gatos puede estar relacionado con distintas situaciones: desde simples partículas de polvo hasta infecciones o alergias. Por eso, observar la frecuencia y los síntomas asociados es clave para determinar si se trata de algo leve o si requiere consulta profesional.

Infecciones respiratorias

Una de las razones más habituales detrás de los estornudos en gatos son las infecciones respiratorias virales. Entre las más comunes se encuentran el calicivirus y el herpesvirus felino, que afectan las vías respiratorias superiores.

PUBLICIDAD

En estos casos suelen aparecer estornudos frecuentes, secreción nasal, ojos llorosos e incluso fiebre. Estas enfermedades son contagiosas entre gatos, por lo que es importante prestar atención a los síntomas y consultar con un veterinario si el animal presenta dificultad para respirar o decaimiento.

Infecciones bacterianas

Las infecciones bacterianas en gatos pueden desarrollarse después de una enfermedad viral previa. Cuando el sistema respiratorio está debilitado, las bacterias encuentran condiciones propicias para proliferar.

Entre los síntomas más comunes se encuentran estornudos persistentes, secreción nasal amarillenta o verdosa, fiebre y malestar general. En estos casos, el tratamiento veterinario es fundamental para evitar que la infección avance y comprometa la salud respiratoria felina.

Alergias ambientales

Al igual que las personas, los gatos también pueden desarrollar alergias ambientales. Sustancias como el polen, el humo del cigarrillo, los perfumes o algunos productos de limpieza pueden irritar las vías respiratorias. Cuando esto ocurre, es común observar estornudos frecuentes, irritación en la nariz o en los ojos y cambios en el comportamiento del animal, como inquietud o irritabilidad.

En muchos casos, eliminar el irritante del ambiente puede mejorar la situación. Sin embargo, si los estornudos en gatos persisten o se acompañan de síntomas como falta de apetito o letargo, es recomendable consultar con un veterinario.

Objetos en la nariz

Otra causa relativamente común es la presencia de cuerpos extraños en la nariz. Pequeñas partículas como polvo, pelusas, semillas o restos de plantas pueden provocar estornudos repentinos como reacción natural del organismo.

Generalmente, el propio gato logra expulsar la partícula sin mayores consecuencias. No obstante, si aparecen signos como secreción nasal constante, sangre o señales de dolor, es importante acudir al veterinario para retirar el objeto de forma segura.

PUBLICIDAD

Problemas dentales

Los problemas dentales en gatos también pueden estar detrás de algunos episodios de estornudos. Las infecciones en dientes o encías pueden extenderse hacia los senos nasales y generar síntomas respiratorios. En estos casos pueden aparecer señales como mal aliento, dolor al masticar o secreción nasal de un solo lado. El tratamiento veterinario puede incluir limpieza dental, medicación o incluso la extracción de piezas dentarias dañadas.

Cuándo consultar al veterinario

Un estornudo ocasional suele ser normal. Sin embargo, si los estornudos en gatos se repiten durante varios días o se acompañan de fiebre, secreciones, decaimiento o problemas respiratorios, lo más recomendable es consultar con un veterinario.

Mantener el calendario de vacunación, observar los cambios en el comportamiento y realizar chequeos regulares son medidas clave para cuidar la salud de los gatos y detectar problemas a tiempo.

(En base a El Tiempo/GDA)