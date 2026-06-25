Eutanasia en mascotas: lo que debes saber antes de tomar esta difícil decisión
La práctica veterinaria enfatiza que este procedimiento es un acto de compasión y responsabilidad, no una decisión inmediata ni conveniente.
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La eutanasia en animales es un procedimiento que, aunque difícil, forma parte de la práctica veterinaria responsable. Su propósito principal es evitar el sufrimiento innecesario cuando un animal enfrenta condiciones que afectan gravemente su calidad de vida o cuando no existen alternativas viables para su recuperación o bienestar.
El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico establece que no se opone a la eutanasia en casos de animales no deseados o que no sean aptos para adopción. Sin embargo, enfatiza que este procedimiento debe considerarse siempre como el último recurso. Esto significa que antes de tomar esta decisión se deben haber explorado todas las opciones disponibles, incluyendo tratamientos médicos, manejo del dolor, rehabilitación y esfuerzos de adopción responsable.
La eutanasia debe entenderse como un acto de responsabilidad y compasión, nunca como una medida apresurada. Para una decisión informada y centrada en el bienestar animal, el rol del médico veterinario, junto con el dueño o guardián del animal, es clave para asegurar que cada paso se tome con respeto, sensibilidad y el más alto estándar profesional.
No es una decisión a la ligera
La eutanasia veterinaria se define como un procedimiento destinado a proporcionar una muerte compasiva y sin sufrimiento a un animal cuando existen razones médicas, humanitarias o de seguridad pública que lo justifiquen.
Es importante que los dueños de animales comprendan que la eutanasia no es una solución inmediata ni conveniente, sino una decisión seria, que requiere evaluación, orientación profesional y un compromiso real con el bienestar del animal.
Parte de esta responsabilidad incluye consultar con un médico veterinario, quien podrá orientar sobre el estado de salud del animal y las alternativas disponibles.
Mucho tacto y ética profesional
Cuando la eutanasia es necesaria, el procedimiento debe realizarse de manera ética y profesional.
Según las recomendaciones de la American Veterinary Medical Association, recogidas en su guía “Guidelines for the Euthanasia of Animals”, este proceso debe llevarse a cabo únicamente por personal cualificado y mediante métodos que aseguren una muerte rápida, sin dolor y con el menor estrés posible para el animal.
Otro aspecto importante es el manejo de emergencias. En situaciones críticas en que un animal sufre gravemente, los médicos veterinarios tienen la responsabilidad ética de actuar de inmediato para aliviar ese sufrimiento o preservar la vida.
Aunque normalmente se requiere la autorización del dueño o guardián, en ausencia de éste el profesional puede proceder conforme a su deber ético. Esto puede incluir tanto la estabilización del animal como la eutanasia, si es la única alternativa para evitar un sufrimiento mayor.
Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder a www.facebook.com/CMVPR o nuestra página de Instagram, cmveterinarios_puertorico.