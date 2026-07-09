Lo que comenzó como la llegada de una pequeña perrita para acompañar a la pareja de productores José “Pompi” Vallejo y Shirley Rodríguez en una etapa difícil de sus vidas, terminó convirtiéndose en un proyecto que hoy promueve el bienestar animal, la empatía y la tenencia responsable de mascotas en Puerto Rico.

Con el paso de los años, Miss Bali ha logrado posicionarse como la “dog influencer” número uno de Puerto Rico, gracias al respaldo de miles de seguidores, marcas comerciales y medios de comunicación que han impulsado su crecimiento en las redes sociales.

Miss Bali. ( Suministrada )

A través de su plataforma digital, la mascota ha participado en iniciativas benéficas, actividades comunitarias, campañas educativas y colaboraciones con reconocidas empresas, consolidándose como una figura influyente dentro de la comunidad canina de la Isla.

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“Miss Bali llegó a nuestras vidas para llenarnos de amor, pero también nos inspiró a crear proyectos con propósito”, expresaron Vallejo y Rodríguez.

La pareja aseguró que uno de los mayores reconocimientos ha sido el cariño que reciben del público en cada encuentro.

“Lo más bonito de este camino es ver cómo las personas reconocen a Miss Bali en la calle, la llaman por su nombre, le piden fotos, nos dicen que viven los viajes con nosotros y nos cuentan sus historias. Ese cariño del público es nuestro mayor premio porque nos recuerda que estamos conectando con la gente desde el corazón”, indicaron.

Asimismo, destacaron que su objetivo nunca ha sido únicamente aumentar el número de seguidores.

“Los seguidores siempre serán importantes, pero nunca han sido la meta. La verdadera meta siempre ha sido que las familias encuentren contenido positivo y que cada colaboración tenga un propósito”, añadieron.

Actualmente, Miss Bali comparte en sus redes sociales contenido relacionado con viajes, actividades, colaboraciones especiales y mensajes orientados a fomentar el amor y el cuidado de los animales, una labor que le ha permitido convertirse en una de las mascotas con mayor presencia e influencia digital en Puerto Rico.