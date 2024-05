La vacunación de perros y gatos es la mejor prevención para evitar el contagio de diferentes virus y bacterias altamente contagiosos, y para producir un “escudo de defensa” mediante la producción de anticuerpos.

Las vacunas producen defensas en su organismo y protegen a los miembros del hogar y la comunidad donde reside la mascota.

Cada mascota vacunada contribuye al control y la erradicación de epidemias. Además, contribuye a la salud pública al prevenir enfermedades zoonóticas, es decir, que pueden transmitirse del animal al humano, como por ejemplo la rabia y la leptospirosis.

Por ello, el Colegio de Médicos Veterinarios orienta sobre las vacunas que requiere tu mascota.

Las vacunas básicas para los gatos son:

Rabia - enfermedad que se puede transmitir del animal al ser humano y es letal.

Calicivirus felino - ocasiona ulceras bucales, secreciones nasales e inflamación de las encías.

Rinotraqueitis (Herpes felino) - enfermedad contagiosa del sistema respiratorio.

Panleucopenia (Moquillo felino) - virus extremadamente contagioso y puede ser letal.

Es importante recalcar la vacuna de leucemia felina, la cual evita el posible deterioro del sistema inmune debilitado por un virus el cual puede ocasionar cáncer en los gatos.

Mientras que, para los perros, las vacunas los protegen de estas enfermedades son:

Rabia – enfermedad que se puede transmitir del animal al ser humano y es letal.

Distemper (Moquillo canino) - es una de las enfermedades más letales que ataca el sistema digestivo, respiratorio y nervioso.

Hepatitis canina - enfermedad altamente contagiosa que se caracteriza por la inflamación del hígado.

Parvovirosis - enfermedad que afecta el sistema digestivo siendo la deshidratación, vómito y diarreas sus síntomas principales. En muchos casos puede ser letal.

Parainfluenza - enfermedad altamente contagiosa que afecta el sistema respiratorio.

Leptospirosis - enfermedad que se puede transmitir del animal al ser humano y afecta principalmente los riñones y el hígado.

En Puerto Rico, la vacuna contra el virus de la rabia debe administrarse anualmente por un médico veterinario licenciado quien le emitirá un certificado de vacunación con el sello especial del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

Este certificado es el único documento válido para el Departamento de Salud en caso de una mordedura y es parte de la documentación requerida para viajar con su mascota.

En perros y gatos el proceso de vacunación es similar y debe comenzar desde las seis semanas de nacidos, ya que es cuando desaparece la protección de los anticuerpos recibidos de la madre durante la lactancia.

El animal que no fue lactado podría comenzar las vacunas desde antes de las seis semanas a discreción de su médico veterinario.

Es importante estar consciente que hasta que la mascota no tenga las vacunas con todos sus refuerzos al día, no debe tener contacto con otros animales. Los sistemas inmunitarios de los animales jóvenes son muy débiles, y cualquier contacto con animales no vacunados o con heces u orines de un animal infectado puede ser perjudicial para la salud de la mascota.

Recomendaciones luego de vacunarlos:

Observar el animal durante las primeras horas por si presenta alguna reacción adversa como fiebre, hinchazón, cansancio, fatiga o pérdida de apetito. Es importante informar al veterinario si su mascota ha tenido un problema en el pasado después de recibir una vacuna.

Evitar actividades intensas durante las siguientes 24-48 horas. Es recomendable el descanso.

Es importante que el animal se mantenga hidratado.

Recuerde que no es recomendable automedicar a su mascota con medicamentos de humanos por posible reacción a vacunas o por cualquier tipo de síntoma de enfermedad sin antes consultar con su médico veterinario licenciado de preferencia.

Recuerde que su mascota debe ser evaluada por su médico veterinario licenciado. Este profesional de la salud es quien valida que la mascota esta apta para recibir las vacunas y establece el plan de vacunación.

Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237; o acceder www.facebook.com/CMVPR