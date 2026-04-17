La práctica de despedirse de las mascotas antes de salir de casa se analiza desde la psicología animal como una conducta que puede influir en la forma en que perros y gatos perciben la ausencia de sus cuidadores.

Según este enfoque, los animales responden a rutinas y señales repetitivas, lo que les permite anticipar cambios en su entorno.

Cómo interpretan los animales la rutina de salida

De acuerdo con estas observaciones, la despedida funciona como una señal que indica la salida del cuidador, lo que reduce posibles situaciones de incertidumbre.

Este aspecto es relevante en animales que presentan conductas asociadas a la ansiedad por separación, ya que la anticipación del cambio puede disminuir la confusión o el estrés.

Los especialistas recomiendan:

Hacer una despedida breve y tranquila.

Evitar exagerar el momento para no generar dependencia.

Mantener horarios estables de salida.

Dejar juguetes o estímulos para distraerlos.

Reforzar conductas calmadas antes de irse.

También se considera el momento del regreso, donde el saludo debe mantenerse equilibrado para evitar que el animal asocie la ausencia con una experiencia negativa.

La incorporación constante de estas rutinas puede influir en la estabilidad del comportamiento de las mascotas y en la interacción con sus cuidadores.