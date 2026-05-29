Las alergias a los gatos no se originan por el pelo del animal, sino por una respuesta del sistema inmunológico ante ciertas proteínas que produce el propio felino, siendo la Fel d 1 la más relevante.

Esta sustancia se forma en las glándulas salivales y sebáceas, y se distribuye por todo el cuerpo del gato cuando se limpia de manera habitual. Con el tiempo, estas partículas se desprenden y se mezclan con el polvo del ambiente, lo que facilita su inhalación o el contacto con ojos y vías respiratorias, provocando síntomas como estornudos, picazón o congestión nasal.

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Bajo esta perspectiva, el pelaje no es el origen del problema, sino un soporte donde se acumulan y desde el cual se liberan los alérgenos con mayor facilidad. Esto explica por qué la alergia puede presentarse incluso sin contacto directo con el animal o en gatos con poco pelo.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Oxford Academic, la verdadera causa de la reacción alérgica no está en el pelo, sino en proteínas como la Fel d 1, que los gatos producen de forma natural y que se dispersan fácilmente en el entorno.

La razón

Aunque muchas personas asocian la alergia a los gatos con el pelo, en realidad este solo funciona como un vehículo que facilita la dispersión de los alérgenos en el ambiente. La reacción alérgica se origina por proteínas microscópicas que se adhieren al pelaje y se liberan fácilmente en el aire, lo que explica por qué la sensibilidad puede presentarse incluso sin contacto directo con el animal.

El pelo no produce alergia por sí mismo, sólo transporta partículas alergénicas.

Los alérgenos son tan ligeros que permanecen suspendidos en el aire durante horas.

La proteína responsable se adhiere a superficies del hogar, no solo al pelaje.

Incluso los gatos con poco o ningún pelo pueden generar la misma reacción.

La exposición puede ocurrir sin tocar al gato, solo al compartir el mismo espacio.

Recomendaciones para aliviar la alergia

Cuando una persona presenta alergia a los gatos, no es necesario renunciar de inmediato a la convivencia con el animal, pero sí adoptar medidas que ayuden a reducir la exposición a los alérgenos presentes en el ambiente.

La clave está en minimizar la acumulación de partículas como la proteína Fel d 1 en el hogar y disminuir el contacto directo con ellas para controlar los síntomas de forma más efectiva.