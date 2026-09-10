En medio de la temporada de huracanes, Toy Doggie y su fundadora, Viviana Rivera, lanzaron la iniciativa educativa “Ya está decidido: Plan de huracanes para tu mascota”, una guía gratuita en español creada para ayudar a los guardianes de mascotas en Puerto Rico a establecer, por escrito y con anticipación, qué harán con sus animales ante una emergencia.

La iniciativa parte de un mensaje sencillo, pero esencial: la seguridad de una mascota no debe decidirse cuando ya existe una emergencia.

Así como las familias identifican rutas de salida, almacenan suministros y determinan dónde refugiarse, el plan familiar debe establecer también qué ocurrirá con sus mascotas si tienen que abandonar el hogar.

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“Cuando se acerca un huracán o cualquier evento atmosférico hay muchas decisiones que tomar y poco tiempo para reaccionar. Queremos que el quehacer con nuestra mascota no sea una de esas decisiones de último momento. Si forma parte de nuestra familia tiene que formar parte de nuestro plan de emergencia. De ahí nace “Ya está decidido”, de llegar a ese momento sabiendo dónde estará, quién estará a cargo y qué necesita para mantenerse segura”, expresó Rivera, experta certificada en artículos para mascotas y fundadora de Toy Doggie.

La guía permite que cada familia establezca planes para su mascota, determine quién será responsable de trasladarla y quién recogerá su bulto de emergencia,y mantenga accesibles los contactos del veterinario, municipio y una persona fuera de Puerto Rico.

También incluye recomendaciones sobre qué debe contener el bulto de emergencia y qué elementos deben revisarse previamente (entre ellos el collar, “leash”, arnés, “carrier” e identificación de la mascota). Además, organiza las acciones que deben realizarse 72 horas antes, 24 horas antes y ante una interrupción del servicio eléctrico.

La herramienta fue diseñada para descargarse gratuitamente, imprimirse y completarse a mano. Toy Doggie recomienda colocarla posteriormente en un lugar visible y accesible del hogar, como la nevera, para que todos los integrantes de la familia conozcan el plan.

Como complemento, Toy Doggie desarrolló el artículo “Plan de huracanes para mascotas en Puerto Rico: Guía 2026”, que amplía las recomendaciones tomando en consideración la realidad de Puerto Rico y aborda temas como refugios, identificación, microchip, preparación del bulto de emergencia y revisión del equipo utilizado para transportar o mantener segura a la mascota.

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La información también está disponible en inglés mediante la guía “Hurricane Pet Preparedness in Puerto Rico: 2026 Guardian Guide”, con el propósito de que pueda ser utilizada por la diáspora, visitantes y guardianes que prefieran recibir la información en ese idioma.

“Prepararnos no significa vivir con miedo a lo que pueda ocurrir. Significa asumir la responsabilidad de proteger a quienes dependen de nosotros. Una mascota no puede preparar su bulto, buscar sus documentos ni decidir dónde refugiarse. Esa decisión nos corresponde a nosotros”, añadió Rivera.

Como parte del esfuerzo, Toy Doggie también habilitó un espacio dedicado al Huracán Kit, que permite a los guardianes revisar equipo funcional antes de una emergencia, incluyendo collares y leashes reflectivos, arneses y alternativas para incorporar dispositivos de localización como AirTag, entre otros artículos dirigidos a facilitar el control y traslado seguro de las mascotas.

La guía “Ya está decidido: Plan de huracanes para tu mascota” está disponible libre de costo en la página de Toy Doggie www.toydoggiebrand.com. Los guardianes pueden registrarse con su correo electrónico, descargarla, completar su plan familiar y mantenerlo accesible durante toda la temporada de huracanes.

Toy Doggie es una marca puertorriqueña fundada por Viviana Rivera dedicada a promover el bienestar, la seguridad y una convivencia responsable entre las mascotas y sus guardianes. A través de sus productos, contenido educativo e iniciativas especiales, la marca busca ofrecer herramientas prácticas que respondan a las necesidades reales de las familias y sus mascotas.