A unas semanas de que llegue diciembre, ya comienza a respirarse el espíritu navideño.

Los días tienen ese brillo especial y las mañanas son más frescas. Y en ese ambiente ya hay quienes comenzaron a montar sus decoraciones navideñas y muchos de los que aún no lo han hecho están pensando en cómo adorner sus casas para Navidad.

Los colores tradicionales suelen ser el verde, rojo y dorado. Sin embargo, para 2025 la paleta viene renovada, no solo respetando la tradición, sino también abriendo la puerta a nuevas formas de expresión decorativa.

De acuerdo con el sitio web “Architectural Digest México”, experto en decoración, la Navidad es una fiesta llena de símbolos y los colores que siempre la acompañan no son una coincidencia.

El verde representa la vida que persiste en invierno; el rojo, amor, calidez y tradición; y el dorado, luz, lujo y espiritualidad. El blanco transmite paz, pureza y nieve, y, por último, el plateado aporta el toque mágico de la escarcha.

Aunque estos colores siguen presentes, las opciones han ido evolucionando con el tiempo. Hoy en día, en las redes sociales como Instagram, Pinterest y TikTok han surgido nuevas propuestas y combinaciones de colores que le dan un aire fresco y moderno a esta festividad.

Si bien es cierto que la paleta clásica nunca pasa de moda, su reinterpretación le ha permitido mantenerse vigente año tras año, ya que sigue siendo el punto de partida para combinarla con texturas actuales o detalles inesperados, según el sitio mencionado anteriormente.

Aquí te presentamos algunas de las tendencias de colores para la Navidad.

Como todos los años, las tendencias van evolucionando y para el año 2025 exploran nuevas combinaciones del color, como la opulencia, nostalgia, calidez o fantasía.

“Jewel Tones”

Este color está inspirado en piedras preciosas como esmeralda, amatista, rubí o zafiro. Estos tonos son ideales para transformar cualquier espacio en un ambiente diferente y son perfectos para quienes buscan una Navidad lujosa, pero sin caer en lo clásico.

Oscuros y dramáticos

Las tonalidades “moody” vuelven a ganar popularidad para este 2025, ya que el azul noche y el verde bosque profundo se convierten en el fondo ideal para las luces cálidas, velas y texturas como el terciopelo o la madera escuadra.

Neutros naturales y tierra

Colores como terracota, beige cálido, oliva claro o cremas están ganando popularidad, ya que esta es otra forma de decorar en Navidad y tienen un significado más pausado, más consciente y artesanal.

Colores vibrantes

Para quienes buscan dejar de lado los colores convencionales, como el rojo y el verde, pueden experimentar con una paleta más viva para transformar un hogar navideño en un espacio más festivo. Utilizando tonos como fucsia, naranja, amarillo o azul, los cuales aportan un gran impacto visual y estimulan los sentidos, esta paleta es ideal para los árboles, guirnaldas, luces y manteles, entre otros.