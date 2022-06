Han logrado brillar como líderes dentro de la comunidad latina y por su buen gusto al vestir.

Adamari López, Gredmarie Colón, María María y Sofía Jirau figuraron dentro del cuadro de homenajeadas por un comité especial de la plataforma de San Juan Moda, que seleccionó a las 16 “Fabulosas de San Juan Moda 2022″.

El galardón, destinado a mujeres latinas destacadas en diferentes industrias, incluyó como parte de los criterios su apoyo a diseñadores de moda local y de República Dominicana que hayan logrado sobresalir como líderes en sus respectivas profesiones. También, servir de inspiración a la comunidad en la que se desenvuelven y mostrar un compromiso para empoderar, apoyar y orientar al sector femenino para ser una mejor versión de sí mismas.

PUBLICIDAD

El evento tuvo lugar hoy en el Fairmont El Hotel San Juan como apertura a la nueva edición de San Juan Moda, que se llevará a cabo hasta el 12 de junio.

“Cuando creamos San Juan Moda, queríamos destacar diferentes facetas dentro de la industria de la moda y una era a las clientas, a las mujeres que hacen que la industria de la moda se mantenga”, mencionó Carlos Bermúdez, presidente del evento.

“Hemos estado haciendo esto cada dos años, seleccionando un grupo para reconocerlas. Este año, como celebramos la edición número 16 de San Juan Moda, seleccionamos a 16 fabulosas”, agregó.

La actriz y presentadora Adamari López, quien lucía un vestido de Gustavo Arango, manifestó ser amante de la moda desde los inicios de su carrera, y pronunció sentirse emocionada con la distinción. “Feliz y orgullosa de ser parte de San Juan Moda y de estar seleccionada entre estas mujeres que creo que nos encanta el fashion y que nos sentimos halagadísimas por el honor que nos hace”, dijo la ganadora de múltiples Premios Emmy.

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López, ganadora de múltiples premios Emmy, lució un vestido de Gustavo Arango. ( Stephanie Rojas )

“Me gusta mucho la moda. Sí estoy pendiente, me ha gustado siempre. Ha sido parte de mí desde que comencé mi carrera, hace 45 años”, destacó la artista de 51 años. “La ropa me transforma, me da cierta manera de expresarme y lo disfruto”.

Como figura de inspiración, la artista resaltó cuánto le interesa que toda persona se apoye en su propia capacidad de superación.

“Las cosas que me han tocado vivir, las experiencias y la manera en que las he enfrentado, me han puesto en un lugar que me siento agradecida de haber tenido esas experiencias y encontrar esa fortaleza dentro de mí. Agradezco que otras mujeres se sientan reflejadas, pero más aún, que encuentren esa fortaleza en ellas mismas, que entiendan que ellas tienen la fuerza interna para poder salir hacia adelante”, resaltó, y confesó sentirse “feliz de estar en mi tierra, de traer a mi hija (Aläia) para que siga creando memorias aquí”.

PUBLICIDAD

La modelo y presentadora dominicana Clarissa Molina, quien forma parte del elenco del programa El Gordo y La Flaca (Univisión), resaltó su entusiasmo por el reconocimiento. “Superhonrada de estar entre tantas mujeres que uno admira y ser reconocida esta noche. Para mí es un privilegio. Nunca me lo imaginé, que estaría aquí hoy”, dijo Miss República Dominicana 2015 y finalista en Miss Universe.

La modelo y presentadora dominicana Clarissa Molina, quien fue Miss República Dominicana 2015, vistió de Eddie Guerrero. ( Stephanie Rojas )

“Es otro logro más, y darse cuenta de que ha valido la pena los esfuerzos, todo lo que uno ha estado haciendo, todo lo que conlleva estar vigente, reinventarse, es un proceso que ha valido mucho la pena”, añadió Molina, vestida con una creación de Eddie Guerrero. “Me fascina esta plataforma porque les da la exposición a diseñadores, y también me siento honrada cuando uno como figura pública tiene la oportunidad de vestir sus diseños y darlos a conocer en otros eventos como alfombras rojas, y así darles mi apoyo”.

María Rosa Silva, reconocida en el campo del espectáculo y modelaje como “María María”, manifestó su agradecimiento tras una trayectoria de cerca de cuatro décadas.

María Rosa Silva, reconocida en el campo del espectáculo y modelaje como “María María”, optó por un diseño de David Antonio. ( Stephanie Rojas )

“Me siento sumamente honrada porque estamos hablando de un reconocimiento dentro del campo en el que me he desenvuelto toda una vida. Lo recibo con mucha humildad en un momento donde sé que somos muchas las mujeres que, tras el paso de lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID, hemos decidido emprender con mucho trabajo”, dijo la también consultora de imagen profesional y personal. “El deseo es que cuando vean a este grupo de mujeres, les sirva de motivación para sus sueños de emprendimiento”, afirmó la creadora del grupo Curvy Models by MM, quien optó por un diseño de David Antonio.

PUBLICIDAD

Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down para Victoria’s Secret, recalcó en la persistencia para trabajar en las aspiraciones. “Me siento feliz, muy contenta, muy agradecida por todos mis sueños, mis logros. Me demostró que puedo soñar en grande y romper barreras, que no hay límite si quieres lograr grandes cosas”, dijo Jirau, quien lucía un diseño de Lisa Thon.

Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down para la línea de lencería Victoria's Secret, lució un vestido de Lisa Thon. ( Stephanie Rojas )

“Me gusta modelar. Cuando era pequeña dije que quiero ser modelo y quiero ser empresaria y estar enfocada en ser diseñadora de moda”, destacó Jirau, quien ha participado en la Semana de la Moda de Nueva York, la Semana de la Moda de Los Ángeles y San Juan Moda, donde fue su primera oportunidad.

La presentadora de televisión Gredmarie Colón confesó sentirse emocionada por figurar en el grupo selecto. “Me siento demasiado honrada. Sumamente agradecida, en un evento como este, que realza la moda local. No me lo esperaba porque son 16 mujeres. Estoy rodeada de mujeres superexitosas, con una gran trayectoria. No es que me reste méritos, porque son 11 años en el mundo de las comunicaciones, y todavía es la hora que no me lo creo”, dijo la modelo y actriz, quien optó por una creación de Jean Cintrón.

La presentadora de televisión Gredmarie Colón, quien cuenta ya con 11 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones, lució un diseño de Jean Cintrón. ( Stephanie Rojas )

“Para mí es un privilegio. Estudié administración de empresas y de momento, fui a Nuestra Belleza Latina (2011) y ya tengo una carrera en el entretenimiento de 11 años”, reiteró con una amplia sonrisa.

El reconocimiento, que se realizaría hoy durante un evento con la prestigiosa revista Vogue, también incluyó a Luz García, presentadora y Miss República Dominicana 1999; Bárbara Serrano, presidenta de B Real Capital; Anna Di Marco, hematóloga-oncóloga y educadora de la salud; Waleska Rivera, presidenta y CEO de Danosa Caribbean Inc.; Zenaida López, asesora del Comité del Humacao Community College; Lorraine Feliciano, copropietaria de Faro Wellness Center; Ambar, cantante, animadora y presidenta y CEO de MSSS y subsidiarias; la licenciada Milagros Arrieta; Limarys Ríos, médico, empresaria y filántropa; Madesly Martínez, commercial manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers; y Sandrysabel Ortiz, fundadora de Shoe Square Inc.

PUBLICIDAD

Bermúdez destacó que, hasta el viernes, las presentaciones tendrán lugar en el hotel. “Hoy es un desfile de Leonel Lirio y un desfile de cinco estudiantes emergentes que van a crear unos diseños en color orange, el sunlight color de Puerto Rico, que está dentro de la paleta Pantone”, reveló.

“El sábado 11 nos trasladamos a Boquerón porque el domingo es la Parada Gay en Boquerón. Somos bien inclusivos y hemos tenido (personas) trans dentro de las pasarelas, pero nunca hemos tenido una pasarela sola de personas de las comunidad LGBTT”, afirmó.

“Todos los modelos van a ser de la comunidad LGBTT y el show va a ser dentro de Boquerón, en el epicentro de donde ocurre el evento”, añadió. “Vamos a tener nuestra pasarela como San Juan Moda normal y vamos a llevar todo ese glamour con el diseñador Javier Arnaldo”, resaltó. “El domingo tendremos un cierre espectacular con Luis Antonio en el Centro de Convenciones”.