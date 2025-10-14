La noche del sábado se registró un nuevo ataque armado en México que tocó al mundo de la moda y la belleza. El hecho sucedió específicamente en Moroleón, Guanajuato, dejando una víctima mortal y otra gravemente herida.

La víctima fue identificada como Edgar Molina, diseñador de modas, mientras que la mujer, Verónica García de Alba, quien fue trasladada de urgencia al hospital.

Molina perdió la vida tras recibir varios disparos y falleció en el vehículo en el que se conducía, una camioneta Toyota de color gris y que, según testigos fue baleado por un grupo de hombres armados.

Fue la alcaldesa de Moroleón, Alma Barragán, quien dio a conocer los hechos ya que también era amiga del fallecido: “Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos”, expresó la gobernadora.

La Fiscalía del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer el crimen que ha sacudido al mundo del diseño y la moda en México.Aún no han informado sobre posibles detenidos ni el móvil del ataque, solo se sabe que mantenía una estrecha amistad con Barragán.

El diseñador llevaba poco más de 15 años dentro de la industria del textil y diseño ya que inició sus pasos en este mundo desde la infancia, ya que vendía ropa junto con sus padres. Además era famoso por diseñar vestidos para quinceañeras, reinas de belleza y vestidos de gala.

Según la información en su perfil público de Facebook, el modisto estudió la licenciatura en Diseño de Modas en Modstil Instituto en 2009 y, además se menciona que estudió en la Universidad Janette Klein Campus de la moda.

Este hecho se suma al asesinato del estilista Miguel de la Mora, en Polanco, en la capital mexicana, sucedido a finales de septiembre y al de los artistas colombianos, B-King y DJ Regio Clown, ocurridos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.