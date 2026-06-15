Mantener al día nuestro régimen de belleza con lo que ofrecen algunas alternativas en el mercado es uno de los enfoques para estar al día sobre todo lo que pueda potenciar nuestro “look”. Con el verano encima, encontrar productos para cuidar nuestro cabello, hidratar el contorno de los ojos o simplemente definir los labios con un “lipstick” de larga duración puede ser conveniente en esa intención de lucir formidable.

Desde crema para una piel luminosa, hasta mascara, labiales y productos de cuidado para el cabello, te presentamos varios de los protagonistas de la temporada.

¿Mejillas o labios?

Cloudtopia Cheek & Lip Mousse Blush ( Suministrada )

Cloudtopia Cheek & Lip Mousse Blush, de Maybelline New York, permite resaltar el área de los pómulos y los labios con un mismo producto. Disponible en diez tonos, el producto combina alta pigmentación con una textura ligera. La empresa destaca que “su fórmula tipo mousse brinda un acabado matte difuminado y de larga duración, con hasta 14 horas de uso”. Además, asegura que es resistente al sudor y a las marcas que puedan derivarse de las líneas de expresión.

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Un cabello de “show”

Ever Pure Iron Sleek, de L’Oréal Paris ( Suministada )

No siempre hay tiempo -o dinero- para ir al salón de belleza. El régimen de champú y acondicionador Ever Pure Iron Sleek, de L’Oréal Paris, apuesta a su capacidad para un cabello liso, manejable y sin “frizz”, arreglado desde tu casa. La línea presenta “una fórmula que trabaja desde el interior de la fibra capilar para suavizarla y sellarla, ayudando a controlar el frizz hasta por siete días”, detalla la firma de belleza.

Iron Sleek Coat ( Suministrada )

Como complemento, el tratamiento Iron Sleek Coat está elaborado para actuar como una capa protectora que se activa por calor. La combinación de complejo Sleek Care y ácido láctico “crea un escudo resistente a la humedad que mantiene el cabello más pulido, definido y hasta 10 veces menos propenso al frizz”. Además, asegura un efecto que puede durar una semana.

Piel radiante

Lifter Plump & Glow Foundation ( Suministrada )

Una buena base cosmética es fundamental para un maquillaje óptimo y con buena luminosidad. La Lifter Plump & Glow Foundation, de Maybelline New York, se promueve como una fórmula “clínicamente probada para ayudar a mejorar la apariencia de la piel”, según destaca la línea de productos. Además de crear un efecto radiante al instante, “ofrece hidratación de larga duración hasta 24 horas, con una cobertura ligera a media que se puede aplicar en capas según el look deseado”. Está disponible en 24 tonos.

Manicura impecable

Essie Break Fix Liquid Nail Patch ( Suministrada )

Essie Break Fix Liquid Nail Patch es un tratamiento líquido como remedio para cuando se te parte una uña y necesitas una solución rápida, en lo que llega la próxima cita de retoque en el salón. “Utiliza una innovadora tecnología de líquido a sólido que, al aplicarse, ayuda a unir la grieta de la uña, creando un parche transparente y uniforme”, asevera la descripción del producto, que asegura que es fácil de usar. Los resultados pueden durar hasta cinco días.

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Piel “bronceada” sin sol

Lumi Le Stick Soleil ( Suministrada )

El verano en Puerto Rico facilita un bronceado natural. Pero para quienes prefieren cuidarse del sol sin dejar de lucir matices dorados en su rostro, L’Oréal Paris cuenta con el Lumi Le Stick Soleil, un “bronzer” en formato barra. El producto apuesta “por una fórmula cremosa que se transforma en un acabado tipo polvo al contacto con la piel, permitiendo difuminar y construir el color sin complicaciones”, describe la casa de maquillaje, que lo promeuve en cinco tonos.

Pestañas definidas

Lash Sensational Body Mascara ( Suministrada )

Lucir unas pestañas curvas y abundantes contribuye a realzar el marco de la mirada. Lash Sensational Body Mascara, de Maybelline New York, está diseñada con la intención de añadir volumen a las pestañas por hasta 24 horas. Es resistente al sudor y “su fórmula ligera permite lograr un look natural” con sólo una aplicación del producto, asevera la famosa casa de maquillaje, que también destaca que se trata de un producto “oftalmológica y dermatológicamente probado”. Además, asegura que cuenta “con fórmula vegana y que es apta para ojos sensibles y personas que usan lentes de contacto”.

Fuera ojeras

Lifter Serum Concealer ( Suministrada )

Encontrar un corrector que además de un tono uniforme brinde luminosidad alrededor de los ojos no siempre es tarea sencilla. El Lifter Serum Concealer, de Maybelline New York, no solo promueve ingredientes que ayudan en el cuidado de la piel, sino que también está diseñado para ayudar a disimular ojeras, imperfecciones y manchas. La mezcla de “péptidos al 2% y cafeína, ayuda a iluminar visiblemente el área de las ojeras al instante”, asevera la descripción del producto. Además, contribuye a un acabado hidratado y luminoso.