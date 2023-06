Internautas en las redes sociales señalaron recientemente a un diseñador de moda novel que presentó su colección más reciente, para personas de tallas grandes, en la pasarela de San Juan Moda, con prendas muy similares, o idénticas, que se pueden obtener de una popular tienda de moda online.

La controversia se produce luego que el fotógrafo Félix Fargas señalara al modisto Karlz Louis Rodríguez por presentar obras bajo su autoría que se asemejaban a ciertas prendas que se encuentran disponibles a la venta en la página de Shein, empresa de moda “ultra rápida” china que, en el pasado, ha sufrido acusaciones por copiarse de propiedad intelectual ajena y ejecutar prácticas industriales cuestionables.

“Este es un vivo ejemplo de lo que es una ‘vergüenza para la industria’ de la moda, personas como esta siembran dudas y credibilidad del esfuerzo y talento de nuestros artistas de la moda en Puerto Rico. La falta de respeto a sus colegas diseñadores, al público, clientes y personas que lo apoyan y colaboran representado su marca. Pero más indignante aun, para los miembros y organizadores de SJ MODA, quienes, a través de su plataforma, confiaron y apoyaron su inexistente talento”, expresó Fargas en una publicación por Facebook.

“Su desconsiderada acción, no hace más que restarle la oportunidad a otro talentoso y verdadero diseñador que, probablemente, nunca tenga la oportunidad de demostrar su talento en una prestigiosa plataforma como SJ MODA”, puntualizó.

Primera Hora analizó las prendas de Shein que fueron presuntamente imitadas por el modisto y, según las observaciones, solo una camisola con pedrería verde “chartruese” y un cárdigan de arcoiris que estaban a la venta estaban disponibles hasta la talla “4XL”.

Mientras tanto, unos pantalones “jogger” satinado rosa, un vestido en capas rosa chicle y otra camisola con detalles en flores rojo solo estaban disponible desde tamaño “Extra Small” (2) hasta “Large” (8/10).

Además, este medio intentó contactar a Rodríguez tras los señalamientos en su contra, no obstante, al momento, el modisto no ha respondido a la petición. Este borró una serie de “stories” que había publicado en su cuenta de Instagram donde celebraba la presentación que tuvo el pasado martes en uno de los pocos eventos que celebra la labor de la industria de la aguja local.

En juego la credibilidad de la industria

Ante la controversia, Héctor Omar Maldonado, diseñadore de moda local, manifestó a este medio que la reciente controversia con Rodríguez pone en jaque la credibilidad del trabajador de la industria de la aguja en la Isla, llevando al público general a cuestionar a qué se dedica realmente un modista.

“La industria, como tal, está decayendo en Puerto Rico, se están cerrando muchos telares, muchos diseñadores de renombre han fallecido o se han retirado, y hemos visto cómo el alza en el consumo de moda rápida también ha bajado la importancia de lo que es tener una pieza hecha de un diseñador, que conlleva un sinnúmero de pasos, que consiste desde el entalle, la selección de textiles, el diseño original”, manifestó el también profesore del Departamento de Diseño y Arquitectura de la Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Gurabo.

“Si esto se llegase a probar, porque estamos asumiendo por lo que estamos viendo, es bien curioso que un diseñador, sabiendo que Shein roba mucho de diseñadores, especialmente de diseñadores jóvenes, recurre a esta acción retrógrada”, agregó.

No obstante, al preguntar si el incidente se pudiera catalogar como plagio, sostuvo que la industria “lamentablemente, no se rige dentro de las líneas de lo que son los derechos de autor”.

“Lo que protegen en cuanto al diseño es, muchas veces, el logo, el nombre, y quizás un color definido, como lo es el ‘rojo Valentino’, el ‘oro Schiaparelli’, o el ‘azul Lanvin’, que son tonalidades que tienen sus registros de marca”, expresó, añadiendo que incidentes similares a este pueden suscitar al momento en que la industria tiene que estar siempre al tanto a las tendencias, los acontecimientos sociales y los intereses de los clientes.

Sin embargo, el diseñadore sostuvo que es responsabilidad del creativo interpretar a su manera lo que viene en boga según su estilo propio y las demandas del nicho que busca atraer, y “no necesariamente decir que voy a hacer un traje que ya está hecho y venderlo por menos, porque no estás haciendo una propuesta auténtica”.

“Desafortunadamente, hay muchos diseñadores en Puerto Rico que han comprado piezas de otras páginas y las presentan en sus desfiles, y esos son rumores a voces. Así que es bien lamentable cómo la moda ha generado esta presión de glamour y fantasia falsa, son más que pretextos y engaños”, puntualizó.

Maldonado, quien lleva 13 años en la industria, sostuvo también que –de no contar con ellos- San Juan Moda, como organización debería establecer unas limitaciones más claras al seleccionar los diseñadores o negocios que se presenten en pasarela.

“Es bien lamentable que en un evento de moda, que es el único de renombre en Puerto Rico, no haga un ‘preview’ de qué se va a exponer, buscar el cúmulo de trabajo del diseñador, presentar un portafolio, que no sea necesariamente para evaluar la construcción y demás, que eso varía por el nivel de conocimiento y estatus del diseñador porque no puedes comparar una pieza ‘ready-to-wear’ (prendas de ropa preparadas en tamaños estandarizados) con una prenda más elevada que conlleva otros pasos en construcción y terminaciones, de lo que nos referiríamos a ‘alta costura’”, manifestó.

“Si no se llega a hacer eso, se presta para dar la idea de que si esa persona puede hacer eso, va a haber un auge de ‘pseudodiseñadores’ que van a comprar cosas ya hechas, quizás manipularlas un poquito y revenderlas bajo un nombre, cuando realmente esa no es la tarea de un diseñador ni la profesión tampoco”, agregó.

Por otro lado, Mailye Matos, profesora del Programa de Diseño y Gerencia de Moda de la Universidad Sagrado Corazón, catalogó que las implicaciones contra Rodríguez son “graves” tras no solo ser una “falta de respeto” contra los creativos de la industria que se esfuerzan en ejercer la profesión pese a las limitaciones de recursos económicos y estructurales en la Isla, sino que también un “engaño” al público general.

“Primero, ¿qué lleva a un diseñador a buscar piezas que ya están hechas, partiendo de la premisa de que –si eres diseñador-, hay un impulso creativo que te lleva a presentar una propuesta. Y que la propuesta tuya sea de otro es cuestionable. Sin embargo, esto me hace cuestionar si esto parte del valor que se le otorga al diseño de moda en Puerto Rico, de la apertura que hay o no de ciertas formas de diseño, no necesariamente dirigidas a las élites”, planteó.

Además, la educadora también manifestó que, a pesar que la indignación que ha provocado el incidente en San Juan Moda es una “justa”, le preocupa que esta situación provoque un peor trato a los trabajadores de la industria de la indumentaria que, contra viento y marea, elaboran proyectos que cumplen con los rigores éticos.

“¿Hasta qué punto incurrimos en prácticas similares cuando pedimos descuentos a diseñadores locales? Cuando partimos de la premisa de que la moda en Puerto Rico es solo para eventos especiales y condenamos a nuestros diseñadores a hacer de su agosto solo en el ‘prom season’ y a las temporadas de bodas, cuando compramos de esas mismas tiendas de ‘ultra fast fashion, ¿hasta qué punto nos parecemos a este acto? Es una generalización de nuestros patrones de consumo llevados a una pasarela”, manifestó Matos, quien ofrece cursos de Sistemas de Moda y Styling.

“Nos pone en la cara a qué cosas le estamos dando importancia y valor, nos restriega nuestros patrones de consumo diario. ¿Qué es indignante? ¡Claro, porque no lo queremos ver! Pero esto nos debe servir de lección sobre cómo consumimos y qué valoramos como diseño”, agregó.

Reacciona el presidente de San Juan Moda

Por su parte, el presidente de San Juan Moda, Carlos Bermúdez, explicó a Primera Hora en declaraciones escritas que, en ocasiones anteriores, la organización ha permitido presentar desfiles para personas de talla grande como parte de sus esfuerzos de inclusión.

Según Bermúdez, esa apertura ha abierto las puertas para que tiendas especializadas puedan presentar sus ofertas en el evento de moda, que se encuentra en su décimo aniversario.

“Lo que no debe ocurrir es que un diseñador combine diseños suyos con piezas comerciales. Cada diseñador sabe las reglas para poder presentarse y mantenerse dentro de la plataforma”, sostuvo.

“¿Estarían tomando acción con respecto a esta denuncia?”, preguntó este medio.

“Si un diseñador no puede presentar sus piezas originales, no puede participar del evento”, respondió, al tiempo que reiteró que existe la ventana de oportunidad para “boutiques” presentar sus ofertas en la pasarela capitalina.

No obstante, en horas de la noche del miércoles, la presentación en vivo de Rodríguez fue removida de todas las redes sociales de San Juan Moda luego que suscitaran las críticas de su colección.