De ser un chico soñador que a los 13 años estaba dispuesto a darlo todo en el teatro, la música y la belleza, hoy Brian Ruiz es un profesional que recorre las carreteras de Puerto Rico confeccionando ilusiones sobre cuatro ruedas.

El especialista en arreglo personal lleva su libertad creativa hacia nuevos horizontes al ofrecer sus servicios en “La Reina de la Noche”, un sofisticado camerino móvil diseñado para llevar una experiencia de belleza de lujo directamente hasta la puerta de sus clientas.

En entrevista con Primera Hora, el maquillador compartió los detalles de su más reciente proyecto de emprendimiento, dedicado a proveer arreglo personal a mujeres de diversos estilos de vida —desde un evento profesional o una actividad formal, hasta certámenes de belleza internacionales como el de la exfinalista de Miss Universe Puerto Rico 2026, Chelsey García, quien ahora representará a su isla como Miss Cosmo Puerto Rico 2026.

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Sin importar la hora ni el lugar, el vehículo parte de su natal Aguada hacia cualquier punto de la isla.

“Yo he vivido toda mi vida buscando la constante innovación y pienso que muchas veces he perdido la oportunidad de disfrutarme el proceso por estar buscando qué es lo próximo. En este momento de mi vida estoy disfrutándome esto; estoy viéndolo realizado luego de muchos años”, expresó Ruiz sobre la satisfacción que le produce este concepto.

El proyecto nació hace cinco años a más de 10,000 millas de la Isla del Encanto, luego de que el estilista fuera contratado para trabajar en una boda en Australia. Lo que más le sorprendió de esa experiencia fue laborar dentro de una unidad móvil equipada con asientos, iluminación y energía eléctrica integrada.

“Nunca había visto algo similar, ni me había pasado por la mente que eso fuera posible. Pero cuando uno lo ve, dije: ‘Necesito tener esto en mi país... algún día voy a hacer esto en Puerto Rico’”, recordó el maquillador sobre el inicio de su empresa.

Entre las clientas de Brian Ruiz se encuentra la modelo Chelsey García, quien fue finalista en Miss Universe Puerto Rico 2026 y ahora representa a la Isla como Miss Cosmo Puerto Rico 2026. ( Suministrada )

Un reto de diseño y financiación

Sin embargo, el boricua resaltó que convertir un vehículo comercial en un rincón de belleza “high-end” fue un proceso cuesta arriba, que abarcó desde el trámite de permisos hasta los altos costos de producción.

“Adquirir una guagua sin nada de lo que tiene adentro fue un poco complejo, porque son vehículos de un alto costo y, técnicamente, las personas de mi edad no están enfocadas en comprar este tipo de equipo. Pero muchos ángeles aparecieron en el camino mientras yo iba luchando hasta que me aprobaron todo. Conseguir quién hiciera esto por dentro fue bien complejo, pero se logró”, planteó.

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Hoy día, “La Reina de la Noche” cuenta con un diseño interior en tonos blancos, pisos de acabado amarmolado y un sistema de iluminación especializado en forma de panal de abejas.

Además, Ruiz destacó que es un espacio 100% autónomo, impulsado por un sistema de baterías internas que permite conectar todo el equipo necesario para maquillaje y peinado en cualquier lugar.

“El nombre de ‘La Reina de la Noche’ es porque esas son las mujeres que se arreglan aquí adentro: cuando salen y llegan a su actividad, son las que terminan conquistando las miradas de todos”, manifestó el joven.

Todo comenzó con un “chisme”

A pesar de los miedos iniciales sobre cómo el público acogería su propuesta, Ruiz decidió ponerse creativo e inaugurar su proyecto con un evento sorpresa bajo la premisa de un “chisme”.

“Yo empecé a compartir que había un rumor del cual, si te querías enterar, tenías que llegar a mi pueblo, Aguada, para conocer de qué se trataba todo esto”, compartió el estilista.

A pesar de ser un martes sumamente lluvioso, la convocatoria fue un éxito rotundo. Más de 125 personas —incluyendo coordinadores de eventos de toda la isla— llegaron hasta El Bungalow para celebrar su emprendimiento.

“Realmente, fue un honor la acogida que tuvo el evento del ‘chisme’. Fue un mensaje bien lindo para mí, porque la gente tiene mucha confianza en lo que yo hago y en lo que llevo trabajando toda mi vida, que es ofrecer una experiencia grata y un servicio de amabilidad y cariño”, apuntaló.