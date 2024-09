¿Hay algo mejor que festejar tus logros desde casa? Desirée Lowry podría tener esa respuesta, ya que celebrará el triunfo de su contenido en YouTube en “Súbete lo lindo” con la tradicional Plazarela, cuya su nueva edición se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en el Atrio Central de Plaza Las Américas.

Lowry regresa con el conocido evento de moda y belleza con el que no solo busca maximizar el físico, estilo y personalidad de sus seguidoras de diversas plataformas, sino que también se prestará para conmemorar que su canal de YouTube sobrepasó el millón de suscriptores -que consisten mayormente de mujeres de Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina y España- llevando la versión en vivo de sus videos al centro comercial de Hato Rey.

“Plaza ha sido como mi clóset; he conseguido todas las modas, todos los estilos para distintas ocasiones, y como no importa la edad ni el tipo de cuerpo que tengan, lo importante es que uno encuentre la manera de maximizar lo que uno tiene y ‘subirse lo lindo’, ya sea con el color o seleccionando las siluetas que nosotras sentimos que mejor nos van y que cuando nos miremos al espejo, nos sintamos bellas”, sostuvo la creadora de contenido, que lleva desde el 2017 compartiendo sus recomendaciones sobre cómo llevar tendencias de moda de manera efectiva en la plataforma de streaming de Google.

La asesora de imagen indicó a Primera Hora que no solo realizará “tutoriales” de moda y belleza en vivo, sino que también tendrá un desfile especial que consistirá en cinco seguidoras que seleccionó al azar a través de sus cuentas oficiales de YouTube, Facebook e Instagram, al tiempo que recibirán una Plaza Gift Card de $100, calzado de Ego Shoes, ropa de Tiendas Roma, así como orientación personalizada de su parte para vivir una experiencia de lujo.

“He podido evolucionar con el medio. Comencé en televisión, luego en radio y, definitivamente, las redes sociales son algo que los jóvenes ven y cada generación nueva acude más a estas plataformas para su entretenimiento e información, así que me siento supercontenta de recibir el apoyo de la gente que ve mis videos y así poder seguir educando y entreteniendo a las damas que me ven”, expresó.

La exreina de belleza también honra que su proyecto de vida se convierta en una panacea para otras mujeres que afrontan circurnstancias imprevistas.

“Me encontré los otros días a una señora que me dijo: ‘Desirée, tú sabes que soy sobreviviente de cáncer y mientras estaba tomando mis quimioterapias me sentaba a ver tus videos’, y las señoras enfermeras le preguntaban por qué veía los videos, que si iba para una ocasión especial, y ellas les comentó que veía mis videos porque ‘de esa manera, yo me iba de compras con ella, era un escape’. Y ellas (las enfermeras) empezaron a ver mis videos también”, compartió la también colaboradora de “Hoy día Puerto Rico” (Telemundo).

Lowry adelantó que Plazarela reunirá para esta edición a los diseñadores Elier Aubret, Marcos Carrazana, Fernando Ganthier, Tommie Hernández y su academia de moda, además de otros modistos nóveles de Creamodas y la Universidad Ana G. Méndez, que presentarán propuestas que incluirán modas para las fiestas, anticipos de las tendencias “resort” para el 2025. Igualmente, habrá desfiles de moda “ready to wear” de las tiendas de Plaza Las Américas.

“Creo que ‘Súbete lo lindo’ será algo que continuará en las distintas etapas de mi vida y espero que así sea también con las que lo miren. Así que esto seguirá evolucionando, donde no solo hablaremos de moda, sino también viene contenido de temas de salud, decoración, familia y viajes”, aseguró la también empresaria.