Desde hace algún tiempo, la asesora de imagen y creadora de contenido Desirée Lowry, ha invitado a las mujeres a maximizar su físico, personalidad y estilo a través de diversas plataformas bajo el lema “Súbete lo lindo”. Por primera vez, lo hará en vivo como parte de la nueva edición del tradicional evento de moda y belleza “Plazarela”, a llevarse a cabo entre el 26 y 29 de septiembre, en el Atrio Central del centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey.

Aprovechando el encuentro presencial con el público, Desirée Lowry celebrará el éxito que está teniendo en las redes sociales, pero muy especialmente en la plataforma de vídeos Youtube, donde sobrepasó el millón de suscripciones, esencialmente de mujeres de Puerto Rico, así como de Estados Unidos, Latinoamérica y España, que siguen y aplican sus recomendaciones sobre cómo llevar las tendencias de moda de forma práctica y efectiva.

“Qué mejor manera de celebrar el millón que en el lugar donde encuentro tantas de las modas que presento en mis vídeos y con las fans de ‘subirse lo lindo’. Estoy superemocionada de compartir con ellas en vivo y de poder ofrecerles mis conocimientos en persona”, expresó mediante comunicación escrita la experta en moda y belleza.

“Súbete lo lindo” es una frase que la experimentada modelo escuchó de niña por parte de su abuela materna, quien la sorprendía con este halago.

“Cada vez que ella me veía con algo colorido, algo bonito, o arreglada diferente, me decía, ‘Desi, tienes lo lindo arriba’”, comparte Lowry.

Al adentrarse de lleno en las redes sociales, hizo su propia versión de la frase y la adoptó como su lema.

“Cuando empecé a hacer los vídeos, surgió como algo natural. (Decía) ‘Si quieres tener lo lindo arriba y subirte lo lindo, ponte algo colorido y vas a ver cómo, no solamente vas a cambiar la impresión de los demás sobre ti, sino que tú misma te vas a sentir diferente’, y ese es el mensaje que quiero llevar. Esa belleza la tienes, la posees, es cuestión de subirle el volumen, y siempre recuerdo lo bien que me hacía sentir mi abuelita cada vez que me lo decía”, puntualizó.

Como parte del encuentro con las seguidoras y público en general, la también locutora presentará una serie de charlas y talleres, “Súbete lo lindo LIVE”, durante los días de Plazarela. En esta, Desirée Lowry hablará sobre nuevas tendencias en moda y belleza, cómo vestir para verse estilizada y cómo proyectarse con seguridad y estilo, entre otros temas.

Para hacer de la ocasión más especial, la creadora de contenido escogerá a cinco seguidoras a través de un sorteo que realizará en su canal de Youtube y las seleccionadas recibirán una “Plaza Gift Card” para ir de compras, más tendrán la oportunidad de participar en un desfile de modas en Plazarela el sábado 28 de septiembre a las 3:00 p.m.

El concurso comenzará el martes, 17 de septiembre. Para participar, deben ser suscriptoras del canal y dejarle un comentario a Desirée Lowry sobre su mejor manera de “subirse lo lindo”, usando el hashtag #subetelolindo. Las cinco escogidas serán notificadas el domingo 22 de septiembre.

Plazarela reunirá para esta edición a los diseñadores Elier Aubret, Fernando Ganthier, Tommie Hernández y su Academia de Moda, además de otros noveles de Creamodas y la Universidad Ana G. Méndez.

Las propuestas de los diseñadores incluirán modas para las fiestas, anticipos de las tendencias “resort” para el 2025, y habrá también desfiles de moda “ready to wear” de las tiendas de Plaza Las Américas.