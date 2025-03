Con la bendición de figuras conocidas del entretenimiento, el diseñador Diego Borrero encuentra su norte a los 17 años tras honrar con sus códigos de la realeza en su más reciente colección que expuso en la Semana de Moda de Nueva York.

El adolescente habló con Primera Hora sobre la oportunidad que tuvo luego de ganar “The Emerging”, una competencia entre diseñadores emergentes y “fashion stylists” que coordina la organización Expomoda, donde presentó su propuesta inspirada en la monarquía de la reina Victoria de Inglaterra -quien duró sobre 63 años en el trono y se distinguió por su lujosa e imponente indumentaria- y un análisis de cómo llevar esos códigos de vestimenta al ajuar contemporáneo.

“Me llamó la esencia en la cual se movía la moda y sus conceptos en ese tiempo, desde las mangas extravagantes, los cuellos elevados, todo eso me captó la atención, quiero que mi ropa tuviera esa esencia de la monarquía, pero que se mantenga moderno”, sostuvo el modisto puertorriqueño, quien también aprovechó a mostrar su lado más juguetón al darle espadas a algunos de sus modelos para alzarlas en su pasarela.

Borrero, quien se catalogó como un “intérprete de la moda”, aseguró sentirse emocionado de compartir espacio con otras modistas como la española Agatha Ruiz de la Prada y la dominicana Giannina Azar, así como recibir la bendición del proclamado “Zar de belleza”, Osmel Sousa.

“Eso fue espectacular, yo no me imaginé que iba a ver sentado a Osmel, y mucho menos que hablara de mi colección, pero él se acercó a mí, y me dedicó unas palabras bonitas, que le gustó, que le agradó, y cuando le comenté mi edad, él se sorprendió, preguntándose cómo un joven de 17 años pudo haber hecho esta colección”, manifestó. “Es impresionante cómo mi historia también puede captar su atención, que una persona que lleva tantos años en esta industria, que me haya dicho eso, aún cuando ha visto tantas colecciones, para mí, es muy importante”, sostuvo el boricua, quien lleva desde los 12 años detrás de la aguja.

El boricua aseguró que, próximamente, se encuentra enfocado en trabajar con su colección de “The Emerging” que presentará en octubre, mientras que se concentrará próximamente en una nueva etapa en su vida como educador, algo que quería realizar desde niño.

“Seguiré educándome, tengo mi ‘atelier’, ese lugar donde me encuentro con mis clientes y puedan conocer más de mí, pero también quiero formalizar mi negocio, que las personas vean una marca más establecida, tener cuentas en línea, llegar a varios países con mis diseños, vestir celebridades, tengo ese sueño que quiero cultivar en mi vida”, sostuvo.