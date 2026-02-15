El diseñador puertorriqueño Elier Aubret presentó su colección “Lucent” el pasado 14 de febrero en el icónico Prince George Ballroom, como parte del calendario oficial de New York Fashion Week.

La presentación contó con la producción de The LAB NYC, consolidando así un escenario internacional para una propuesta que fusionó sofisticación, sensualidad y estructura con una visión contemporánea de la moda.

“Lucent” exploró la dualidad entre la luz y la forma, destacando siluetas definidas, cortes estratégicos y una paleta vibrante que reafirmó el sello distintivo de Aubret: glamour moderno con carácter atemporal.

Esta participación marcó un momento clave en la expansión internacional de la marca, llevando el talento puertorriqueño a uno de los escenarios más influyentes de la industria global.

Se agradeció la coordinación de Authentic Models, Maribel Matos y a los colaboradores de Cloud Spa por haber sido parte del equipo, junto a Mitchel Rivera.