El diseñador puertorriqueño Elier Aubret regresa por todo lo alto a la gran manzana apara participar por sexta ocasión en el New York Fashion Week con su nueva colección Resort Spring/ Summer 2022 titulada FREEDOM. Una propuesta elegante, delicada y sensual compuesta de piezas bordadas a mano, delicados chiffones y delicadas lentejuelas sublimadas exclusivamente para esta temporada.

La 5ta Avenida será escenario para su desfile en la semana de la moda más importante en la nación americana el próximo sábado 11 de septiembre a las 4:00 de la tarde en el majestuoso Prince George Ballroom. Allí se darán cita reconocidas personalidades, importantes bloggers e influencers de moda al igual que la prensa internacional para apoyar a el diseñador puertorriqueño.

“El público tendrá la oportunidad de deleitarse de una colección que celebra mis 20 años en la industria de la moda y esta nueva etapa de mi carrera. Es una pasarela donde el color, el brillo, los estampados y los escotes dramáticos serán los elementos primordiales y donde por primera vez añado una propuesta para caballeros abriendo así nuevas puertas y subiendo otro escalón a la marca de Elier Aubret . FREEDOM representa la libertad que todos buscamos en la vida, donde nos permitimos sentirnos cómodos en nuestra propia piel y expresar nuestra identidad sin límites a través de la moda cruzando la raya de lo no binario. Es una colección completa y de altura compuesta de múltiples piezas tales como blusas, pantalones, chaquetas y vestidos de gala que complementan cada silueta de la mujer. Para los caballeros la propuesta presenta camisas pintadas a mano, pantalones, faldetones, chaquetas y elementos de cortes innovadores para darle un giro a la moda masculina. Es una colección cuidadosamente trabajada pensando en todas las tallas y dónde los vestidos, los conjuntos de pantalón y la mezcla de textiles crean un look ultra moderno y apto para el ritmo de vida de hoy”, manifestó por escrito Elier Aubret.

“Estoy celebrando en grande esta nueva etapa de mi carrera ya que como humanidad hemos vivido momentos difíciles y el poder llenar la pasarela de color para lograr un nuevo aire y atmósfera al espectador será mi mayor satisfacción. Hay que volver a esa época de elegancia celebrando la feminidad y el glamour masculino. Simplemente me enfoqué en brindarle a la clientela de hoy una alternativa moderna, fresca y accesible. Estoy bien agradecido a Dios por cada oportunidad que me brinda, no solo en mi país si no, también fuera del mismo. El apoyo de mi clientela y de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos ha sido increíble para seguir abriéndome puertas en el exterior”, agregó.

En sus próximos proyectos está el participar del evento Plazarela para su clientela en Puerto Rico durante la semana de la Moda en Plaza las Américas, participar en la Exposición de los 500 Años de la Ciudad Capital junto al PRFHC y colaborar con la Organización de Miss Mundo de Puerto Rico para los eventos oficiales durante el concurso internacional que se llevara a cabo en la Isla.

Sus piezas estarán disponibles a la venta en su boutique online próximamente en www.elieraubret.com.