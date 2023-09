La próxima edición de “Expomoda” reunirá a una selección de reconocidos diseñadores puertorriqueños, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con otros estudiantes interesados en el campo de la moda, provenientes de las escuelas vocacionales adscritas al Departamento de Educación, así como de la Universidad Ana G. Méndez.

Carlota Alfaro, Carlos Alberto, Marcos Carrazana, Sonia Rivera, Tommie Hernández y Elier Aubret, son parte del selecto grupo de modistas que se unirán a la cuarta edición de este evento, tanto con sus colecciones, como en algunos casos con “masterclass”. Expomoda se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico bajo el lema “El gran negocio de la moda”.

La experimentada diseñadora Carlota Alfaro anticipó este martes en conferencia de prensa que presentará una muestra de 15 vestidos prêt-à-por·ter, más ofrecerá una clase magistral sobre técnicas, basada en un libro de su creación. “Son cosas originales, detalles originales que he descubierto en los 72 años que llevo cosiendo, porque yo desde los 10 años estoy cosiendo, pero a la misma vez me ha dado la oportunidad Dios de crear el curso revolucionario, que no es otra cosa que hacer los patrones para integrar todos los modelos y lograr el entalle perfecto”, dijo Alfaro, de 90 años.

El diseñador Carlos Alberto, por su parte, aprovechó la ocasión para recordar sus tiempos de estudiante al lado de Carlota Alfaro. “Fue una bendición estar al lado de Carlota y aprender no solamente lo que era el diseño y lo que era la moda, sino esa parte que es bien importante, (que es) poder trabajar con cada uno de los clientes, tener una forma positiva para poder solucionar alguna situación que te pueda pasar con la clienta”, expresó.

Este edición de Expomoda, producido por Zuleyka Zayas, producirá la primera feria y convención con la colaboración directa del Departamento de Educación y el resurgimiento de las 14 escuelas vocacionales dedicadas a la enseñanza del diseño y la confección en moda. Alonso Sobrino, será el distribuidor de materiales de moda y Unisew proveerá las máquinas de costura para los estudiantes del Departamento de Educación, quienes construirán un patrón de un tema específico. La plataforma de Expomoda logró además una alianza con la Universidad Ana G. Méndez para brindarle capacitación y oportunidades de desarrollo a sus estudiantes y egresados en la industria de la moda.

Otros diseñadores de alta costura confirmados son: Pedro Serrano, Juanita Reyes, Loraine Satchel, Rudeth de León, Joseph Da’ Ponte, Felipe de León, Gisela Medina, José Raúl, Lilian Cordero, Mara García, Reynaldo José y Lorraine Ortiz.

Como parte de las actividades, regresa la competencia de diseñadores emergentes, “The Emerging”, que en la pasada edición ganó Raúl Jafet. Este diseñador novel viajará próximamente a la ciudad de Nueva York, apoyado por la Expomoda Foundation, entidad sin fines de lucro que apoya económicamente a talentos emergentes en el campo de la moda.

Zuleika Zayas, presidenta de ExpoModa (centro) junto con diseñadores que participarán de la competencia emergente: Raúl Jafet, ganador de la experiencia 2022 (izquierda a derecha), Ashley Robles, Mateo Manuel, Zuleika Zayas presidenta de ExpoModa, Ryan Ramos, Leydan Vázquez y Sorimar. ( Josian Bruno )

“The Emerging” reunirá este año las piezas de Ashley Robles, quien representa al centro educativo Violette Borealis del pueblo de Adjuntas; Manuel Mateo, de Atlantic University College en Guaynabo; Ángel D. Ramos, autodidacta de San Juan; Nathan Vásquez, de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico de San Juan y Zorymar Batlle, en representación de la Pontificia Universidad Católica del Recinto de Ponce y del pueblo de Mayagüez.