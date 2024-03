Nueva York. Iris Apfel, experta en textiles, diseñadora de interiores y celebridad de la moda conocida por su estilo excéntrico, falleció a los 102 años.

Su muerte fue confirmada por su agente comercial, Lori Sale, quien calificó a Apfel de un ser “extraordinario”. No se informó ninguna causa de muerte. También se anunció en su página verificada de Instagram el viernes, que un día antes había celebrado que el día bisiesto representaba su cumpleaños número 102 y medio.

Nacida el 29 de agosto de 1921, Apfel era famosa por sus atuendos irreverentes y llamativos, que mezclaban alta costura y bisutería de gran tamaño.

Con sus grandes gafas redondas de montura negra, su lápiz labial rojo brillante y su pelo corto y blanco, destacaba en todos los desfiles de moda a los que asistía.

La empresaria y diseñadora, quien visitó Puerto Rico en varias ocasiones, falleció el viernes a los 102 años.

Su estilo fue objeto de exhibiciones en museos y de una película documental, “Iris”, dirigida por Albert Maysles.

“No soy bonita y nunca lo seré, pero no importa”, dijo una vez. “Tengo algo mucho mejor. Tengo estilo”.

Según Mattel, Iris Apfel es “uno de los modelos a seguir de la moda de Barbie”.

Apfel disfrutó de fama tardía en las redes sociales, acumulando casi 3 millones de seguidores en Instagram, donde su perfil declara: “Más es más y menos es aburrido”. En TikTok, atrajo a 215,000 seguidores mientras avanzaba en temas de moda y estilo y promovía colaboraciones recientes.

“Tener estilo y estar a la moda son dos cosas completamente diferentes”, dijo en un video de TikTok.

“Puedes comprar fácilmente tu camino para estar a la moda. Creo que el estilo está en tu ADN. Implica originalidad y coraje”.

Ella nunca se jubiló y le dijo a “Today”: “Creo que jubilarse a cualquier edad es un destino peor que la muerte. El hecho de que aparezca un número no significa que tengas que parar”.

“Trabajar junto a ella fue el honor de mi vida. Extrañaré sus llamadas diarias, siempre recibidas con la familiar pregunta: ‘¿Qué tienes para mí hoy?’”, compartió Sale en un comunicado.

“Testimonio de su insaciable deseo de trabajar. Fue una visionaria en todos los sentidos de la palabra. Vio el mundo a través de una lente única, adornada con gafas gigantes y distintivas que se posaban sobre su nariz”, añadió.

Iris Barrel Apfel

Experta en textiles y tejidos antiguos

Ella y su esposo Carl eran dueños de una empresa de fabricación textil, Old World Weavers, y se especializaban en trabajos de restauración, incluidos proyectos en la Casa Blanca bajo seis presidentes estadounidenses diferentes. Entre los clientes famosos de Apfel se encontraban Estee Lauder y Greta Garbo.

Su marido murió en 2015. No tuvieron hijos.

La propia fama de Apfel explotó en 2005 cuando el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York presentó un espectáculo sobre ella llamado “Rara Avis”, que en latín significa “pájaro raro”. El museo describió su estilo como “ingenioso y exuberantemente idiosincrásico”.

Su originalidad se revela típicamente en su mezcla de alta y baja moda: alta costura de Dior con hallazgos de mercadillos, vestimentas eclesiásticas del siglo XIX con pantalones de lagarto de Dolce & Gabbana.

El museo dijo que sus “combinaciones en capas” desafiaban las “convenciones estéticas” e “incluso en su forma más extrema y barroca” representaban una “modernidad audazmente gráfica”.

El Museo Peabody Essex en Salem, Massachusetts, fue uno de varios museos en todo el país que albergaron una versión itinerante del espectáculo. Más tarde, Apfel decidió donar cientos de piezas a Peabody, incluidos vestidos de alta costura, para ayudarlos a construir lo que ella denominó “una fabulosa colección de moda”.

El Museo de Moda y Estilo de Vida cerca de la casa de invierno de Apfel en Palm Beach, Florida, también planea una galería dedicada a exhibir artículos de su colección.

Apfel nació en la ciudad de Nueva York. Su madre era dueña de una boutique.

La fama de Apfel en sus últimos años incluyó apariciones en anuncios de marcas como M.A.C. y Kate Spade. También diseñó una línea de accesorios y joyas para Home Shopping Network, colaboró con H&M en una colección de ropa, joyas y zapatos de colores brillantes que se agotó en minutos, lanzó una línea de maquillaje con Ciaté London, una colección de gafas con Zenni y se asoció con Ruggable en revestimientos para pisos.

En una entrevista de 2017 con AP, cuando tenía 95 años, dijo que sus diseñadores contemporáneos favoritos incluían a Ralph Rucci, Isabel Toledo y Naeem Khan, pero agregó: “Tengo tanto que no voy a buscar”. Cuando se le pidió consejo sobre moda, dijo: “Cada uno debería encontrar su propio camino. Soy una gran persona para la individualidad. No me gustan las tendencias. Si aprendes quién eres, cómo te ves y qué puedes hacer, manejar, sabrás qué hacer”.

Se llamó a sí misma el “ícono accidental”, que se convirtió en el título de un libro que publicó en 2018 lleno de sus recuerdos y reflexiones de estilo.

Las odas a Apfel son abundantes, desde una Barbie a su imagen hasta camisetas, gafas, obras de arte y muñecas.