Reafirmando la importancia de usar bolsas reusables y el respaldo al talento local, Walmart Puerto Rico lanzó la primera parte de “Isla de Luz”, una colección limitada de bolsas diseñadas por el artista multidisciplinario puertorriqueño Juan Salgado.

La colección, en su totalidad, reunirá 8 diseños originales, cada uno construido alrededor de un símbolo distinto de la identidad puertorriqueña. Entre estos, destacan figuras como el coquí, el vejigante, los Tres Reyes Magos, y la cotorra puertorriqueña.

El trazo de Salgado, reconocido por combinar referencias históricas con una estética contemporánea, transforma un objeto que muchas familias usan a diario en una pequeña galería portátil.

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Juan Salgado estuvo a cargo de realizar 8 diseños exclusivos para sus nuevas bolsas reusables. ( Suministrada )

Los diseños se incorporarán en dos tiradas para extender la experiencia a lo largo de la temporada. La primera tanda de cuatro diseños está disponible desde hoy, 15 de septiembre, mientras que el resto de la colección llegará a tiendas en el mes de noviembre.

“Cada bolsa es un fragmento de nuestra historia y nuestra cultura que la gente puede llevar consigo”, comentó, en declaraciones escritas, Juan Salgado, quien describió la colaboración como “una oportunidad de acercar el arte directamente a manos de miles de familias puertorriqueñas, sin que tengan que ir a buscarlo, logrando que les encuentre en su espacio cotidiano de compras”.

“Isla de Luz” se suma, además, a la estrategia de sostenibilidad de Walmart Puerto Rico que, desde hace años promueve la reducción del uso de plástico de un solo uso a través de sus bolsas reusables.

Coral Cummings, directora de Asuntos Corporativos de Walmart Puerto Rico, explicó en comunicado de prensa que esta colaboración es la continuación de un plan más amplio.

“Queremos que nuestras góndolas sigan siendo vitrina del talento de la isla y de suplidores puertorriqueños, y que los productos formen parte del día a día de nuestros clientes”, indicó.

El público puede adquirir sus bolsas reusables diseñadas por Juan Salgado a partir de hoy en las 18 tiendas de Walmart Puerto Rico.