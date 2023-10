De cautivar al País con su aparición representando a Puerto Rico en Miss Universe 2018, Kiara Liz Ortega trabaja fuerte hoy día por cumplir su sueño como actriz en California.

Sin embargo, la boricua añade ahora una nueva faceta en su carrera artística desde la Isla del Encanto al lanzarse como diseñadora con una colección de moda en colaboración con el diseñador Luis Antonio.

El dúo expuso el pasado domingo su más reciente proyecto, enfocado en la temporada primavera-verano 2024, en la décima edición de San Juan Moda durante una presentación que se dio en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferre, en Santurce.

PUBLICIDAD

“Luis y yo somos amigos desde hace cinco años y siempre había tenido el deseo de hacer una colección de ropa, pero no había encontrado con quién. Y yo quería lanzar algo con alguien que me entendiera perfectamente. Le hice el acercamiento y él me dijo que pensaba lo mismo, y de ahí surgió. Fue muy espontáneo”, manifestó Ortega en entrevista telefónica con Primera Hora.

Varias de las prendas celebran la actitud veraniega boricua con coloridos estampados psicodélicos. ( Gabriel Caro / Suministrada )

Dicha colección, titulada “Bohemia Chic”, surgió tras un encuentro hace un año donde se levantó el interés de fomentar una alianza creativa para confeccionar diseños llenos de vitalidad, que festejen la feminidad e imaginación, manifestó la exreina de belleza.

“Teníamos planes de lanzarlo al principio del 2023, después a mediados de año, pero todo se acomodó para poderlo presentar en San Juan Moda, y en vez de 14 piezas que íbamos a presentar, nacieron 40″, acotó.

“Estoy satisfecha y sorprendida porque la expectativa que tenía se superó. Todo lo que había escuchado y escuché, lo que quería escuchar, que la gente me viera a mí en cada salida”, agregó.

Los 30 cambios que llegaron a la pasarela incluyeron varias prendas como tops, chalecos, jeans cortos, vestidos cortos y largos, donde algunos se destacaban por sus estampados psicodélicos diseñados por Luis Antonio con la rincoeña como musa.

“Desde ese primer momento, empezamos a reunirnos, a hacer ‘brainstorming’, a ver cómo yo la representaba a ella como presentadora, actriz, y persona, y cómo me representaba yo como diseñador. Y esto fue un reto este season porque yo tuve que presentar este show y el mío individual, y esta colección de Kiara, que se hizo ‘from scratch’, pues tenía ese detalle que, al momento de salir a pasarela, la gente se acordara de ella”, expusó.

PUBLICIDAD

El modisto expresó satisfacción con la acogida que ha recibido tanto de su clientela, como de las amistades de la ex Miss Universe Puerto Rico. “Fue mejor que nos tardáramos más porque nos permitió a ambos reflejar lo que queríamos como línea y si se dan buenas ventas, daría la oportunidad a que se haga una próxima, otra próxima y otra próxima”, destacó.

Además, otros conceptos que aparecieron en la colección fueron el “mix-n-match”, el “patchwork”, y siluetas femeninas, pero relajadas. Además, la propuesta incluyó outfits veraniegos para caballeros, así como looks dirigidos hacia la clientela infantil y preadolescente.

Algunos de los looks presentados en pasarela fueron creados con retazos de mahón reciclado. ( Gabriel Caro / Suministrada )

Por otro lado, algunas de las piezas ostentaron un ‘print’ llamativo que, realmente, está enfocado en el uso de piezas de mahón recicladas. Dicho detalle predominó en la mayoría de la colección, incluso en los outfits que ambos lucieron a su salida final.

La colección ya está disponible en el atelier de Luis Antonio en Puerto Nuevo y en www.luisantoniomoda.com.