Ciudad de México.- El color en los labios es una parte importante del maquillaje de toda persona, por ello es súper recomendable poner atención a la hora de elegir la textura y color adecuado para que luzcan irresistibles.

Hoy en día las reglas del maquillaje ya no son fijas logrando que cada quien las establezca de acuerdo a lo que desea comunicar en su rostro.

Para asegurar que el color de tus labios actúe a tu favor, debes asegurarte de ciertas cosas como que combinen con el resto de tu estilo pero sobre todo con tu color de piel y su subtono. En esta ocasión hablaremos específicamente del color de labios por excelencia, el rojo.

Este color es un clásico que no pasa de moda y lo puedes usar a cualquier hora del día para lucir unos labios poderosos, femeninos y enérgicos. Un labial de este color es un básico que no puede faltar en tu cosmetiquera, así que no le temas a este tono y elige el que mejor quede con tu piel.

Piel pálida

Para las pieles pálidas los acabados sólidos son ideales, es decir crea una capa uniforme de pigmento sobre los labios ya sea con término brillante o glossy, evita los acabados mate pues las pieles pálidas suelen parecer secas. Los tonos que resaltan la piel pálida son los rojos intensos o de subtono rosado.

Piel media

Indiscutiblemente la piel media en bendecida porque la gran mayoría de las cosas la hace lucir muy bien. En cuestión de labios los tonos rojos coral o subtonos naranja y sobre todos los quemados serán indicados para llevar a tus labios a otro nivel.

Piel morena

Lo tuyo son sin duda los tonos cereza que realzan el color chocolate de tu piel aunque, como ocurre con las pieles claras, la clave está en los contrastes. Por eso también puedes utilizar rojos con subtonos morados o con destellos azulados. Ante todo recuerda aplicar tu labial de manera correcta.

Prepara tus labios antes de hacerlo hidratándolos correctamente.