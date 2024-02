Después de una década de forjar su camino en la industria de la aguja local con su estilo funcional, pero nostálgico, ahora Armando “Mandi” Pereira brincará el charco para demostrarle al mundo lo que tiene que ofrecer la nueva generación de diseñadores de moda en Puerto Rico.

Pereira será uno de los 15 diseñadores y empresarios que se dará a conocer mañana, jueves en “Made In Puerto Rico”, un evento que se llevará a cabo en la New York Fashion Week presentado por la organización Runway 7 Fashion.

En entrevista con Primera Hora, el joven manifestó que esta presentación, que se dará a las 9:00 p.m. en los Estados Unidos, será la primera vez que expondrá fuera de la Isla su línea APereira, proyecto en el que busca destacar su afán por siluetas y texturas innovadoras, sin dejar atrás la funcionalidad de sus prendas.

“Tengo muchos elementos de inspiración militar y japonesa, pero me gusta que mi ropa represente más mis experiencias pasadas, mi travesía como diseñador, y mis habilidades adquiridas a lo largo de los años”, manifestó.

Es por eso que el modisto, que ha vestido a figuras reconocidas como el cantante Rauw Alejandro, el influencer Iván Mulero Ortiz -mejor conocido como Borilicious-, y Ángel Manuel Soto, director de la película “Blue Beetle”, tituló la colección “DNA” dado que su fin es demostrar su esencia sacando a la pasarela looks que identifiquen al hombre APereira.

“Esta colección tiene muchas de esas inspiraciones muy, muy personales; quería que mi presentación fuera de Puerto Rico, que es una de las más importantes, fuera así de personal”, manifestó, a la vez que acotó que la atención al detalle, los patrones y la combinación de textiles serán claves para esta colección.

“Todas las habilidades que he adqurido por estos años quise elevarlas en esta presentación y demostrar que no solamente se hacen camisas, ‘t-shirts’ y pantalones, sino que se hacen piezas más elevadas en cuestión de siluetas”, agregó.

Para Pereira, esta presentación también será definitiva para probar todo el esfuerzo cosechado desde 2013, cuando comenzó sus labores como “fashion stylist”, consiguiendo clientes como los artistas urbanos Álvaro Díaz y Brray, quienes estaban en ese entonces en la etapa inicial de sus carreras, y luego comenzar a formarse como diseñador en el Centro Moda Lisa Thon en el 2015, donde obtuvo el segundo lugar de la categoría “Total Look 2019″ en su graduación.

Pereira se dio a conocer hace dos años cuando presentó su línea Ronin, donde combina el utilitarianismo con la cultura japonesa. ( Suministrada )

“Me siento bien ‘pompiao’ porque se le está poniendo el ojo a los diseñadores del patio, siento que hay mucho talento que llevamos cultivando en Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Nosotros, desde el 2014, junto a mi equipo de trabajo, he estado documentando la escena de la moda en Puerto Rico, lo que es el “streetwear”, los chamaquitos ‘up-and-coming’ que no solo tienen marcas de camisetas que imprimes y pa’ fuera, son gente que construyen como yo, pero que no se les ha dado el espacio que se merecen. Siento que somos muchos los que podemos competir con ellos, hasta sin el acceso a recursos que tienen los de afuera”, apuntaló.

Además, el joven también quiere demostrar que su proyecto de vida va más allá del “streetwear”, categoría popularizada por diseñadores como Rob Garçía de En Noir, Jerry Lorenzo de Fear of God, Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss y Virgil Abloh, quien brilló por sus conceptos con su propia marca Off-White y Louis Vuitton, sino que es una experiencia adicional a la moda de lujo.

“Me inspiro en sus pasos, en lo que puedo llegar a ser, pero no me inspiro directamente en siluetas y estilos que vea por ahí, porque siento que me diluyen. Por eso presento esta colección, porque quiero que mi ropa se diferencie, que la ropa la vean y digan que es APereira”, expresó.