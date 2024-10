La estadía de Maripily Rivera en la cuarta edición “La casa de los famosos” la llevó no solo a conocer figuras que hoy día los llama amigos, también generó una conexión inigualable con miles de boricuas que decidieron apoyarla y salvarla de todos los intentos de botarla de la mansión de “La Jefa”.

Como agradecimiento al inmenso apoyo que recibió de los suyos, la conocida figura decidió inmortalizar la victoria del “reality show” de Telemundo con el lanzamiento de sus nuevas fragancias.

La puertorriqueña indicó a Primera Hora que sus nuevos tres perfumes que llevarán de nombre algunas de las frases que utilizó durante la competencia televisiva y repicó en la audiencia, quien las empezó a utilizar en su argot diario y hasta llegó a imprimir en camisetas, calcomanías para vehículos y pancartas.

“La fragancia de mujer será Voto perdido, porque esa soy yo, Maripily, el ‘voto perdido’ que el público salvó, la apoyó y que no pudieron con ella. Entonces la segunda fragancia, que será para niñas jóvenes, de 16 años en adelante, será Mamipily, que es más frutosa, cítrica, rica, y ese era el nombre que me llamaron muchos en ‘La casa’ ’”, expuso la ponceña.

La tercera fragancia en este “line-up” busca ser uno más inclusivo, no por solo ser su primera oferta unisex, sino que la misma también busca unir a diversas comunidades, por lo que lleva el nombre de Huracán latino.

“No quería encasillar esto con los boricuas nada más, porque Puerto Rico sí me apoyó, pero Estados Unidos y Latinoamérica también; tengo que dirigirme a mi otro público, que no se me enojen, y por eso les puse Huracán latino”, sostuvo la propietaria de Pompis Store, indicando que el aroma de ésta será muy fácil de disfrutar tanto por mujeres como hombres sin inconveniencia alguna.

Para la campaña publicitaria, el “Huracán boricua” contó con la asistencia de su compinche Rodrigo Romeh, sosteniendo que el líder del “fitness” mexicano fue un elemento fundamental no solo en esta apuesta, sino en su trayectoria por la competencia televisada.

“Romeh es parte de la historia. Romeh y yo vivimos momentos muy difíciles en ‘La casa’, los cuales él ocupó un lugar especial en mi corazón, especialmente cuando estaba muy alejada de mi familia y me hacía mucha falta mi hijo (José Antonio ‘Joe Joe’ García), y siempre estaba al lado mío, aunque tuvimos una pelea que nunca debió de suceder, pero esa pelea hizo que fortaleciera más nuestra relación y nos entendiéramos, llevándonos de la mano hasta la final”, indicó al tiempo que resaltó que el primer finalista del “show” representa su “segunda mitad”.

Maripily aseguró que este lanzamiento se da al cumplir 23 años como empresaria, la misma edad que tiene su único retoño, por lo que la boricua, como un regalito, aprovechará para reabastecer el mercado con las fragancias Fit Girl y Fit Boy una semana antes de este debut.

“Me emocioné muchísimo cuando me enteré que Fit Girl y Fit Boy se vendieron a su totalidad, porque no saben el cariño que yo le doy a cada producto mío, y la idea es que al público le encante, lo busquen, y nos hagan un ‘sold out’ de nuevo. Nada más rico que uno sacar algo y venderlo todo de la noche a la mañana, y eso es gracias al público”, indicó.

Voto perdido, Mamipily y Huracán latino estarán disponibles a la venta a principios de diciembre.