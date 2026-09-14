El diseñador de moda y vestuarista estadounidense Bob Mackie, conocido por los conjuntos de lentejuelas y de gala con los que engalanó a celebridades de la talla de Cher y Diana Ross, falleció a los 87 años, según comunicaron este lunes desde sus redes sociales.

“Con gran pesar compartimos la noticia de que el Sr. Bob Mackie falleció hoy. Vivió plenamente sus 87 años, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que era todo lo que siempre quiso hacer. Su genialidad y sus extraordinarios diseños perdurarán para siempre, y seguirán aportando belleza a este mundo”, indicó el comunicado.

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El mensaje no indica la causa de su muerte ni más detalles de esta.

Mackie (California, 1939) era una de las figuras más influyentes de la moda en la televisión y el teatro de Estados Unidos, lo que le llevó a ganar los premios Emmy y Tony, gracias a sus ostentosos conjuntos de fiesta para mujer, a los que daba formas extravagantes y adornaba con lentejuelas, plumas y abalorios.

El apodado “sultán de las lentejuelas” fue nominado a los Oscar, inducido en el ‘Hall de la Fama’ de la Academia de Televisión y distinguido con el premio a toda una carrera del Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU.

Su carrera comenzó con estudios de arte, que abandonó, y dio un giro definitivo cuando fue descubierto por la diseñadora Edith Head, lo que le permitió conseguir un trabajo en 1961 como dibujante en los estudios Paramount, aterrizando en el mundo de Hollywood con el que antes solo podía soñar.

Mackie despegó como vestuarista en ‘The Carol Burnett Show’, uno de los programas más vistos de finales de la década de 1960, y diseñó unos 17,000 conjuntos para la humorista y presentadora.

Su fama creció aún más con el programa de variedades de principios de la década de 1970 ‘The Sonny and Cher Show’ y fue el artífice de los ‘looks’ más memorables de la icónica cantante, lo que lo llevó a establecer una clientela de estrellas que incluyen a Diana Ross, Tina Turner, Dolly Parton o Madonna.

Entre sus creaciones más conocidas está el “vestido de la venganza” de Cher en los Oscar en 1986, cuando presentó un galardón con una falda de talle bajísimo que destapaba su esbelto abdomen, un top minúsculo que cubría con una rejilla su pecho y una pieza enorme de plumas negras en la cabeza.

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Mackie también firmó el “vestido desnudo” de Marilyn Monroe, con el que la actriz cantó el cumpleaños feliz al presidente John F. Kennedy en 1962, y que hace unos años la empresaria Kim Kardashian sacó de un museo para lucirlo en la alfombra roja de la Met Gala, causando gran polémica.

De hecho, es considerado pionero de esos “vestidos desnudos” que en su época causaron escándalo, como el que llevó Cher, cuajado de plumas blancas, en la Met Gala de 1974, y que ahora son inevitables en cualquier alfombra roja.

El artista no dejó de estar en el candelero hasta el final de sus días, pues siguió haciendo brillar a nuevas generaciones de divas del pop como Miley Cyrus, Taylor Swift o Sabrina Carpenter.

En su vida personal, estuvo casado con la actriz Lulu Porter de 1960 a 1963, con la que tuvo un hijo, Robert Gordon Mackie Jr., que falleció a los 33 años por complicaciones del sida, y era abuelo y bisabuelo. Tras su divorcio, su pareja fue el vestuarista Ray Aghayan, que falleció en 2011.