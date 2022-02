Un diseño del joven puertorriqueño Jeremy Negrón fue escogido entre los trabajos de otros 55 estudiantes de la Polimoda Fashion School, en Italia, para ser parte de un exhibición que tendrá lugar en junio próximo en el Museo de Historia en Frankfurt, Alemania.

La atrevida pieza, de estilo avant garde, fue parte de un proyecto que presentó durante el pasado semestre de su segundo año de bachillerato en la escuela apadrinada por el legado del diseñador Salvatore Ferragamo y que consistió en rediseñar cinco piezas de vestir que se encuentran en el museo en Alemania.

Jeremy, de 20 años, se encantó con un modelo de pantalón tipo overall o unipieza. “Me enfoqué en el overall pant porque fue con lo que me sentí más identificado y me puse a buscar más o menos qué es lo que está en tendencia en Estados Unidos en el street wear y lo que está pagao’ es el puffer jacket, que parecen almohadas, entonces seleccioné eso”. Trabajó en la creación por cerca de dos meses hasta lograr el efecto de burbuja con un textil de foam.

La pieza es un "overall pant" o unipieza, elaborado con un tipo de foam. ( Suministrada )

Nacido en Bayamón y criado en Guaynabo, este novel diseñador identificó su afinidad con la moda a través del béisbol. Contó que siendo estudiante de la Leadership Christian Academy en Guaynabo jugó pelota por 10 años, entre las edades de seis y 16, y siempre le llamaba la atención la vestimenta deportiva.

“Me gustaba mucho jugar, pero era una atracción para mí cómo me veía en el terreno, inclusive, compraba los juegos de pelota en el Playstation y los utilizaba solamente para vestir al jugador”, compartió. Igualmente le influenció la madre, quien para entonces trabajaba en los medios de comunicación, y constantemente andaba en la búsqueda de vestimenta.

“Cuando llegué a los 17, 18 años, perdí el enfoque en la pelota, y me dije, ‘qué voy a hacer con mi vida, porque me voy a graduar ya mismo’”, recordó del momento en que decidió entrar a la escuela de la diseñadora Carlota Alfaro.

“En ese momento me di cuenta que era lo mío, porque estaba pasando por un momento bien oscuro, que no quería hacer nada. Tan pronto empecé a hacer ropa, me llené de vida de nuevo, volví a ser el mismo niño que era siempre, así que me di cuenta que esto me estaba haciendo feliz y seguí”.

El portfolio que pudo crear como estudiante de Carlota Alfaro le dio el pase de entrada a la Polimoda Fashion School en Florencia, Italia. “Cuando estoy en Italia me enfoco más en lo que es avant garde, lo que es más para un fashion show, que no son piezas para el ready to wear. Cuando estoy en Puerto Rico me enfoco más en las piezas que se van a utilizar en la calle”, expuso.

Jeremy creció con la referencia musical del reguetón en Puerto Rico, por lo que el estilo urbano es una de sus grandes influencias al momento de diseñar. “Siento que como está este boom del reguetón, que salga una marca boricua con las inspiraciones de aquí, puede ser algo bastante interesante”.

Vestir a figuras de la música urbana, como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Jhay Cortéz u otros -”estoy abierto a todo el mundo”- sería un gran avance hacia su meta de colocar su nombre a nivel internacional. Mientras, sus diseños se encuentran en Instagram bajo el nombre Vendali.