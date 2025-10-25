La organización puertorriqueña sin fines de lucro Sigue Tu CEPA Foundation, reconocida por su labor en sostenibilidad y educación ambiental, presentó oficialmente “La Tierra que Abriga”, una campaña internacional que invita a reflexionar sobre la relación entre la ropa, la tierra y las manos que la confeccionan.

La iniciativa, desarrollada en alianza con Co RAÍZ – Circular by Nature, busca transformar la forma en que consumimos moda mediante el diseño consciente, el comercio ético y la educación ambiental, promoviendo la conciencia textil y la economía circular.

“La Tierra que Abriga nace como un gesto de respeto: hacia la tierra que nos da las fibras, hacia los artesanos que las tejen y hacia las comunidades que queremos cuidar”, expresó Mariewill Pizarro, directora ejecutiva de Sigue Tu CEPA Foundation. “Cada abrigo es una historia viva, tejido con materiales recuperados, fibras locales y la intención de abrigar sin dañar”.

PUBLICIDAD

La colección, de edición limitada, fue elaborada a mano por artesanas e indígenas de América Latina y refleja los principios del slow fashion: durabilidad, trazabilidad y valor humano.

Cada abrigo, disponible en tres tonos inspirados en la naturaleza —carbón, arena y óxido—, incorpora innovaciones ecológicas y prácticas, como:

Gancho elaborado con coco, que amplía las formas de uso y prolonga la vida útil de la prenda.

Bolsa de lavado manual, que reduce el consumo energético.

Etiquetas con semillas, que pueden sembrarse, eliminando residuos y “devolviendo vida a la tierra”.

Además de su valor estético, el diseño versátil permite múltiples formas de uso a lo largo del año, reforzando la idea de que una sola pieza puede sustituir muchas.

Más que una colección de moda, “La Tierra que Abriga” se presenta como un movimiento educativo y regenerativo que busca despertar conciencia sobre el impacto ambiental y social de la industria textil.

A través de esta colaboración, Sigue Tu CEPA Foundation y Co RAÍZ impulsarán talleres de sostenibilidad en Puerto Rico, materiales educativos y proyectos internacionales que fomenten la moda circular, el cultivo responsable y la seguridad alimentaria, promoviendo incluso la creación de huertos domésticos con las etiquetas sembrables.

“Creemos que vestir también puede ser un acto de cuidado. Cada pieza que elegimos tiene la capacidad de sanar la Tierra y transformar nuestras comunidades”, añadió Pizarro.

Las personas interesadas pueden conocer más sobre la campaña y adquirir las piezas a través de las redes sociales @coraiz_sustainable y @siguetucepa, o en el sitio web siguetu.org.