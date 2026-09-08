De vivir el auge de los perfumes en destinos como Dubái, Italia, Nueva York y Las Vegas, un empresario boricua busca traer esa experiencia a su gente, pero con el sazón y la energía de los suyos.

Alex Fontánez busca celebrar el crecimiento de la industria de la fragancia y apuesta a posicionar a la Isla del Encanto como la capital de las fragancias en la región latinoamericana con el Puerto Rico Fragrance Expo, evento que reunirá a entusiastas, coleccionistas y practicantes del arte olfativo el próximo 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El productor compartió que la actividad contará con más de 100 marcas internacionales y locales, así como distribuidores de materia prima y esencias. El objetivo es que el público tenga adelantos de los futuros lanzamientos que ocuparán el mercado, además de conocer de cerca la producción detrás de una industria que proyecta alcanzar los $63,500 millones este año, según datos de Grand View Research.

“Los perfumes están en su mejor momento y este va a ser el año donde Puerto Rico va a brillar con todos estos esfuerzos que hemos hecho. Muchas de las marcas que al principio nos cerraron las puertas, porque a lo mejor no creyeron en el proyecto, ahora son las que están entrando aquí”, destacó Fontánez.

Entre las firmas de mayor relieve que apostaron al proyecto destacan la casa emiratí Lattafa —que cuenta con presencia en 120 países y un fuerte arraigo en la Generación Z— como presentadora del evento; Ajmal, la gigante india-dubaití enfocada en la exportación de materias primas como el sándalo y la madera de agar; y House of Dastan, la marca de lujo neoyorquina que auspiciará la “Experiencia VIP”.

El evento buscará honrar el afan de la perfumería en Puerto Rico y abrir las puertas a diversas marcas en el mercado local. ( Suministrada )

“Hemos hecho el evento tan y tan grande que, ahora mismo, me atrevo a decir que es el más importante de Latinoamérica, no tan solo del Caribe”, aseguró el empresario.

¿Pero qué le dará esa esencia boricua a la experiencia olfativa? El productor indicó que el público disfrutará de las ofertas de las diversas marcas en la convención, así como de la música en vivo de El Gran Combo de Puerto Rico, la animación de Javier de Jesús y la presencia de diversos creadores de contenido especializados en perfumería, como Jeremy Fragrance y Daniel René. Asimismo, el evento contará con la participación de figuras como Fabián Torres y Michael Stuart, quien recientemente lanzó la fragancia “Seis Ocho Uno” junto a RDZ Parfums.

PUBLICIDAD

Para Fontánez, celebrar el Puerto Rico Fragrance Expo representa la oportunidad idónea para colocar a la Isla no solo como un mercado consumidor, sino también como un punto de referencia para la industria en momentos donde la perspectiva eurocéntrica sobre las fragancias está cediendo terreno.

“Se nos ha hecho bien cuesta arriba, como todo trabajo, ¿verdad? Al principio muchas personas dudaban del potencial, pero gracias a Dios, con el esfuerzo y tomando este empuje, este es el año que tenemos que aprovechar para sacarle el mayor provecho posible”, destacó el empresario, quien resaltó que Lattafa fue una de las marcas que inicialmente declinó colaborar y que hoy se posiciona como la presentadora oficial del evento.

“Que la marca más grande de perfumería árabe a nivel mundial entre como presentador, eso tiene que hablar del trabajo que estamos haciendo como puertorriqueños”, sostuvo.

El empresario resaltó también que la exposición no dejará atrás el esfuerzo de los creadores locales, dado que estos han levantado comunidad y hasta convirtieron esa unión en proyectos emergentes.

“También se le tiene que agradecer a los pequeños comerciantes y a los emprendedores que están creando sus propias líneas, porque ellos también han puesto su granito de arena durante el camino, han creado un auge y un movimiento fuera de lo que es Puerto Rico en la perfumería”, apuntaló.

Fontánez aseguró que el evento no busca limitarse a los fanáticos de la industria ni a las marcas pequeñas en un encuentro comercial, sino también recibir a todo aquel que anhele sumergirse en la oferta de este amplio mundo.

“No tiene que ser un experto en perfume. Aquí puede ir cualquier tipo de persona, es un ambiente totalmente familiar donde todos vamos a disfrutar de buena música, donde todos vamos a disfrutar de los productos. Las marcas lo que quieren es que reconozcan la perfumería”, puntualizó.