Ya se acercan los “senior proms” y muchas jóvenes consideran ese evento como la oportunidad para brillar como nunca luego de finalizar la escuela superior. Primera Hora consultó con expertos en moda y estilo para ayudarte a encontrar el ajuar idóneo para tu fiesta de graduación.

¿Qué debes considerar para elegir el vestido perfecto? ¿Qué color te quedará mejor? ¿Qué corte sería el más apropiado a tu figura? ¿Por dónde empezar?

Estos consejos te ayudarán a saber cómo seleccionar la opción exacta para celebrar esa noche inolvidable con estilo.

¡Planifica con tiempo!

La creadora de contenido de moda y estilo Desirée Lowry aconseja que antes de empezar a comprar, o desesperarte, necesitas planificar qué buscas, cuánto es tu presupuesto y de dónde quieres el ajuar.

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“El precio del vestido es lo de menos. No tiene que ser costoso, ni de diseñador. Tiene que ser un vestido que te quede bien a ti. Recomiendo que lo hagan con tiempo, porque hacerlo a última hora te va a presionar a comprar lo primero que aparezca. Con tiempo tendrás la posibilidad de conseguir algo en presupuesto y hasta hacer los ajustes necesarios”.

Apodérate de tu elección

El asesor de imagen Edgar Ramos exhortó a las jóvenes a comprender que el vestido, más allá de impresionar a terceros, debe acomodarse a los gustos e ideales de quién lo vaya a usar.

“Siempre trabajo desde tres puntos: quién es la persona, cómo te quieres sentir, cómo quieres llevar esa pieza. Debes conocer dónde se realizará el evento, porque no es lo mismo llevar un atuendo para un salón de actividades que a un evento al aire libre. Tambien conocer tu cuerpo, pero tampoco limitarte a él. Y este consejo es sólo para que saques lo mejor de ti y que te sientas cómoda con lo que tienes puesto”.

Organiza tus ideas

Ramos también exhortó a las jóvenes a no tener miedo de realizar su propio “mood board” y buscar inspiraciones en la web, ya sea usando plataformas como Pinterest o recurriendo a los detalles que más quieras resaltar en tu atuendo.

“Siempre he dicho que en la moda, lo que te acomoda. Después que tú te sientas cómoda eso es lo que vale, porque vemos a muchas chicas vestirse según las tendencias, pero esa tendencia no va contigo, lo que posiblemente te lleve a no disfrutar el evento”, agregó.

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Sé real contigo misma

El diseñador Juan Carlos Collazo recomendó a las jóvenes a ser honestas consigo mismas al momento de elegir su “outfit” y conocer los beneficios y limitaciones que podría tener cada una de sus ideas.

¡El traje de prom es un traje de perrear, es un vestido para gozar! - Juan Carlos Collazo

“Como diseñador, siempre les recomiendo comodidad, porque las chicas vienen con mil inventos, y a la mayoría les pregunto: ‘¿tú sabes usar tacos?’. Las muchachas están en tenis todo el tiempo y es un reto para nosotros”, destacó. “Si no puedes llevar un tacón espectacular, no te puedo hacer una abertura en el vestido porque se te puede virar el pie. No vas a estar pendiente y no te vas a sentir cómoda”.

No dependas de las IA

Collazo también sugirió a las jóvenes a no recurrir de las ideas generadas por la inteligencia artificial para encontrar su “outfit” idóneo para el prom.

“No puedo hacer un vestido que lo hizo ChatGPT o que le metieron una carga inmensa de trabajo en PhotoShop, porque es imposible que un traje se vea tan perfecto. Hay que ser bien meticuloso en esa parte del proceso, pero siempre las dirijo a que se hagan el traje con una tela linda. Te puedo hacer unos escotes bien protegidos, te puedo llevar a un vestido cómodo porque, al final, eso será una noche inolvidable que no vas a estar ni sentada, ni restringiéndote. ¡El traje de prom es un traje de perrear, es un vestido para gozar!”.

“Strapless” es lo ideal

La gran ventaja de los vestidos "strapless" es la libertad que te da en el movimiento de los brazos. ( Shutterstock )

El diseñador Ángel Guzmán aseguró que un corte de vestido que le ha funcionado en una diversidad de clientas es el “strapless”, o sin tiras, pues ofrece fácil movilidad en los brazos.

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“Algunas quizás se sientan algo intimidadas con esta opción, pero aquí entro como diseñador a decirles que el ‘strapless’ lo trabajamos para ajustarse al busto correspondiente y mi técnica es que tampoco se te va a caer”.

Segmenta tu vestido

Collazo, por su lado, manifestó que una opción que muchas clientas le solicitan es dividir el clásico traje de prom en piezas separadas.

“Yo soy mucho de ‘layering’. Me gusta mucho las dos piezas o tres piezas que parezcan una, porque tenerlas divididas facilitará a la movilidad. Es como el cuerpo, que está compuesto de muchas piezas unidas por coyunturas y tiene movimiento. Lo mismo aplica a un vestido”.

¿El color? El que mejor te quede

Aunque Pantone haya catalogado “cloud dancer” como el color del año, el blanco no suele ser una opción considerada para resaltar en el “senior prom”. Collazo nos dice que suele recurrir a tonos confiables como rojo, plata, dorado y hasta negro. Si quieres dar ese salto de fe, el modisto dice que puedes atreverte a conquistar la noche vestida de colores “cítricos” como anaranjado, verdes claros o fucsia.

Tírate la tela sin muchos pesos

Ramos asegura que la elegancia y seguridad al momento de darlo todo en la fiesta “no dependen de un precio” y exhortó a las jóvenes y sus padres a nunca decirle no a un potencial vestido.

“Puedes conseguir un traje económico, pero lo importante aquí es tener un ‘buen fitting’, ya que un buen ‘tune-up’ te ayuda a sentirte cómoda, que la prenda no quede muy ajustada y podrás verte como si llevaras un vestido costoso”.

El “stylist” indicó que otra opción primordial sería optar por una prenda más minimalista y dejar que los accesorios sean los protagonistas del “look”.

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“Si manejas bien las proporciones y eliges los colores adecuados de tu joyería, eso te elevaría ese vestido más sencillo a un ‘outfit’ complete, sin olvidar elegir un buen calzado y el bolso que te acompañe esa noche”.

¿Y el maquillaje?

El maquillaje debe complementar la inversión del vestido y para Lowry, las dos palabras claves para impresionar en esa gala son “naturalidad” y “durabilidad”.

“A diferencia de años anteriores, donde el maquillaje era más pesado y dramático, estamos viendo un giro a que la piel se vea “glowy”, natural, donde los tonos “nude” resalten, pero destacando una parte del rostro, ya sea los labios, las pestañas o hasta las cejas, pero que se vea lo más natural posible”.

La exreina de belleza sugirió que más allá de lo natural, las jóvenes opten también por productos de alta duración o a prueba de agua para lucir major en las fotos.

“Puedes considerar una base liviana, que hasta el maquillaje de los ojos sea impermeable, y si usan pestañas postizas que sean de banda cómoda, algo que puedan tolerar”.