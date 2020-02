Elier Aubret regresa por quinta ocasión a la New York Fashion Week para la Temporada Otoño / Invierno 2020. Su nueva propuesta titulada “Shine” muestra una colección llena de brillo, muy elegante, delicada y sensual. Su estilo clásico lo combina de forma moderna para hacer lucir a la mujer de hoy con un estilo moderno y con aires futuristas.

Esta colección del diseñador puertorriqueño se compone de piezas bordadas a mano. El charmouse y chiffones de seda, lentejuelas, brocados y tules bordados en canutillos y mostacillas hacen de esta colección una muy atractiva para la audiencia internacional que se reúne en Nueva York durante esta semana.

El Prince George Ballroom será escena el sábado, 8 de febrero para remontarnos a los años 1920s y ver ese estilo clásico de la época con el toque futurista que Aubret presentará. En esta ocasión se une el estilista de las estrellas Ted Gibson y su equipo artístico con los maquillajes de MAC, creando el look total y una ambientación musical por el compositor y DJ Luke Mass.

Aubret no solo ha llegado a la semana más importante de la moda a nivel mundial en múltiples ocasiones, sino que ha tenido la oportunidad de colaborar a través de los años en películas, obras de teatro y conciertos como encargado de vestuario. También llega a los hogares semanalmente en varios programas de televisión local con sus consejos de moda. Elier Aubret ha tenido el honor de vestir artistas de renombre como Olga Tañón, Desirée Lowry, Iris Chacón, Deborah Martorell, Sonya Cortez, Mónica Pastrana, Denisse Quiñones, Gilmarie López, Charytín Goyco y a un sinnúmero de reinas de belleza internacionales.

“Estoy bien agradecido a Dios por cada oportunidad que me brinda, no solo en mi país sino fuera del mismo. El apoyo de mi clientela y de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos ha sido increíble para seguir abriéndome puertas en el exterior. Voy a presentar con mucho orgullo una colección la cual le he puesto alma y corazón, cuidando mucho cada detalle para ser innovador y crear impacto. Así de alguna manera vuelvo a demostrar que aquí en Puerto Rico hay gente trabajadora, apasionada y deseosas de superarse”, expresó Aubret.

Esta pasarela se podrá ver en vivo directamente desde Nueva York a partir de las 5:00 p.m. en la plataforma social del diseñador en Facebook (Elier Aubret) e Instagram (elieraubret).