Entrega, pasión, historias de superación y mucho glamour es lo que promete la nueva edición el reality show Revelación moda, que presentará a 13 aspirantes con la ilusión de sobresalir en su camino a la victoria.

El proyecto a cargo de Carlos Bermúdez, presidente y fundador de San Juan Moda, y del productor ejecutivo Maxi Paglia, estrenará por Telemundo a mediados de marzo en un horario prime time que está por definirse. José Cancela, presidente y gerente general de Telemundo Puerto Rico, adelantó que el proyecto se presentará por 13 semanas y los episodios mostrarán los desafíos que enfrentará el grupo de participantes, que se enfrenta a un jurado compuesto por la experta en moda Annette Vaillant, el comunicador Julio Núñez, el diseñador de moda Eddie Guerrero y la influencer Miss Gala.

“Es un proyecto que busca, no escoger a un diseñador nuevo, sino a un diseñador no conocido y hacerlo conocido, darle importancia de que es el diseñador con potencial de trascender”, dijo Bermúdez durante conferencia de prensa hoy en el canal televisivo, en la que se presentaron a los que forman el grupo de competidores.

“Cuando decidí hacer San Juan Moda hace diez años, lo hice pensando en hacer una plataforma que fuera inclusiva, pero que a la vez trajera a un público que por lo regular no iba a los desfiles de moda. El desfile de San Juan Moda no cobra entrada. Es por invitación para que sea más abierto, que la gente pueda llegar a ver los desfiles”, rememoró en un aparte con este medio. “También quería que cada edición tuviera un diseñador nuevo y una manera de seleccionarlo, de buscarlo, era a través de un proceso como este”.

La primera edición de Revelación moda se realizó en 2015, en la que ganó Kelvin Giovannie, y la segunda fue en 2016, con Herman Nadal como ganador.

La animación de esta temporada contará con la presentadora Ivonne Orsini y y con el diseñador de moda Isaac Johan, quien participó en la segunda edición del reality.

La también modelo aseveró que será “una aliada” de los participantes a lo largo de la experiencia. “Los diseñadores vienen con esa hambre de poder estar en el cetro, que sean conocidos, y de verdad que van a poder ver historias simplemente de personas como tú y como yo cuando nos fajamos y queremos aportar algo”.

La reconocida diseñadora de moda Carlota Alfaro, quien cuenta con más de siete décadas en esta industria, resaltó con gran ilusión su complacencia en guiar a los participantes con su amor por la enseñanza. “No soy jurado. Yo vine a ver, a aconsejar, a ayudar y a hacer observaciones”, enfatizó, y celebró seguir trabajando en su legado más allá de cualquier adversidad. “Ya son 73 años que he cosido. Nunca me había enfermado, pero fue necesario esta condición del cáncer, que ya se fue, y ahora, después que me dieron dos meses de vida, pues ahora pasaré de los diez años”, dijo con una amplia sonrisa, y compartió su consejo a los participantes. “Ustedes sigan estudiando, porque hoy día la competencia no es aquel que lo hacía a ojo, ahora no, ahora hay que estudiar”.

Bermúdez destacó que de 86 personas que se mostraron interesadas, la lista de aspirantes se redujo a 13, con edades que figuran entre los 24 y 61 años. Yamil Rivera Quiñones, Miguel Figueroa Bruno, Eileen Acevedo Vega, Luised Rodríguez Castro, Nannette Fontánez Menchaca, Jimmy Joseph Ruiz, Celibeth Ramos González, Adriana María Arroyave Muñoz, Edmarie Leiliani Díaz Ramos, Christian Reyes Mitchell, William Murphy Guitard, Julio Alfredo Sánchez Estrada y Meily Fernández Cordero son los que pondrán empeño para sobresalir.

Bermúdez también reveló los criterios para la selección. “Importante que ellos tuvieran el conocimiento y una preparación educativa sobre moda, pero tenían que confeccionar. Muchos diseñadores no confeccionan. Ahora se da mucho eso. Estos no. Estos tienen que diseñar, confeccionar, hacerlo todo”, sostuvo. “El ganador va a tener la oportunidad de presentar su colección en San Juan Moda, con todos los gastos pagos, con las telas, con todo. Va a tener un local por tres meses gratis para empezar esta experiencia, entre otros premios que ser irán anunciando”.

La veterana stylist Claudia Madrid, quien al igual que su colega Michelle Rodríguez impartirá asesoría a los competidores, recalcó la importancia de ser prácticos al diseñar. “La creatividad siempre se tiene que mantener en función de que siempre piensen en que hay que abrir un negocio, en que sus piezas sean vendibles, que todo lo que vayan a hacer tenga un propósito. Tenemos que tener la creatividad, pero también tener en mente que ustedes puedan lograr las metas y que podamos ayudar a la industria en Puerto Rico. Estoy feliz de ser parte nuevamente. Esta será mi segunda vez”.