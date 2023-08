La fiebre de “Barbie” no se detiene tras el éxito que ha tenido la película de Greta Gerwig, que se convirtió el 7 de agosto en la primera película dirigida por una cineasta mujer en recaudar $1,000 millones en las boleterías a nivel mundial. Esta vez, la “Barbiemanía” contagió a San Juan Moda.

El fenómeno cultural de la muñeca de Mattel llegó mediante un nuevo reto que presentó el comité de proyectos especiales de la organización para una buena causa, donde cinco diseñadores del patio tuvieron la tarea crear un outfit inspirado en unos looks extravagantes de la icónica figura para vestir a personalidades e “influencers” locales que visitarán a las niñas pacientes de cáncer del Hospital Pavia en Santurce.

Según Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, el “Proyecto de Moda Barbie” busca influir a niñas y generaciones más jóvenes sobre cómo se pueden transformar y el enorme potencial que pueden tener para impactar las vidas de aquellos que atraviesan problemas de salud.

“Queremos llevarles un ratito de entretenimiento a los pancientes y queremos también que otros niños y jóvenes entiendan que pueden ser instrumentos de cambio haciendo labor social para los menos afortunados”, destacó Bermúdez.

Los diseñadores que aceptaron unirse a este reto fueron Lisa Thon, quien vistió a la animadora de “Viva la tarde”, Natalia Rivera; Rubén Darío, a quien le tocó la copresentadora de “Hoy Día Puerto Rico”, Ivonne Orsini; Miriam Budet, quien vistió a la periodista Kimberly Santiago; y Juan Carlos Collazo, quien tuvo como musa a la influencer de moda Miss Gala.

Natalia Rivera, MIss Gala, Ivonne Orsini y Kimberly Santiago se transformaron en Barbie por una buena causa. ( Suministrada (Giovanna Salerno) )

Lisa Thon expresó a Primera Hora que la muñeca que le asignó San Juan Moda para recrear fue la edición especial de “Dinner Date Barbie”, que salió al mercado en el año 1997, lo cual fue excelente para ella dado que la misma luce una minifalda y una chaqueta dorada con contrastes en el cuello y los puños en blanco, conjunto perfecto para una figura “petite”.

“Para respetar la personalidad de la celebridad, que eso era parte del reto, en vez de ponerle el cuello a la chaqueta, lo pusimos como un accesorio que se quita y pone, dejamos la chaqueta abierta, pero colocamos los detalles de los botones grandes para que hubiera ese contraste de blanco y negro y se vieran los botones bien grandes, bien Barbie”, expresó la diseñadora, quien también integró los elementos del “cut-out” al torso de un minivestido dorado qué lució la exreina de belleza.

Natalia Rivera caminó por La Perla en el Viejo San Juan con un conjunto de Lisa Thon inspirado en el "Dinner Date Barbie" de 1997, que es una oda al movimiento "mod" y la creación de la minifalda de la británica Mary Quant. ( Suministrada (Giovanna Salerno) )

“Fue un reto que nos divirtió mucho porque, realmente, yo siempre le he dicho a Natalia que ella es la ‘Barbie boricua’, así que fue bien gracioso que me tocara ella”, agregó.

Incluso, Thon asegura que se encontró algo asombrada con el ajuar de su muñeca, dado que muestra que “los ‘dinner dates’ han cambiado muchisimo”.

“Esa ropa que traía la Barbie no parecería para un ‘dinner date’ hoy día. Tenía influencias bien de los 60, a pesar de ser de los 90. Pero me gustó mucho el ‘vibe’, esa mezcla de décadas con la minifalda a lo Mary Quant, y esa chaqueta de los botones grandes”, destacó.

“Barbie es de todas las generaciones, y considero que fue la alegría mía, de mis hijas hoy día, y en los próximos años, será la alegría grande de mis nietos. Y el movimiento positivo de la película, sobretodo, por el mensaje que quiere llevar, ahora mismo merece el apoyo nuestro”, puntualizó.

Por otro lado, Miriam Budet tuvo la encomienda de recrear un look de la muñeca “Walking Jamie”, un ejemplar exclusivo de la tienda Sears que se vendió desde 1970 hasta 1972.

Para Budet, la muñeca asignada era perfecta dado que le recordaba mucho a su crianza, al igual que sus padres, que la vieron nacer en 1976. Sin embargo, para la modista boricua, el reto más grande que tuvo al confeccionar esta pieza fue simular el material del minivestido amarillo con cuadros rosa y anaranjado en la cintura de Jamie, que fue hecho de tejido de punto.

El vestido de la también presentadora de "Puerto Rico En Vivo" y "Jugando Pelota Dura" fue creado con franela amarilla, tela tejida anaranjada y neopreno rosa. ( Suministrada (Giovanna Salerno) )

“Y ahí yo dije: ‘Ay, Dios, ¿no hay otra Barbie?’”, expresó la diseñadora entre risas, al tiempo que destacó que tuvo dos días en confeccionar el outfit dado que se encontraba fuera de la Isla.

Sin embargo, Budet encontró la solución al incorporar la técnica de tejido canasta entrelazando una tela “knitted” anaranjada que tenía en su “atelier” con un neopreno fucsia para simular la parte más llamativa del outfit de Jamie. Luego, utilizó franela amarilla, tela que se puede utilizar para confeccionar sabanitas para bebés, para crear el cuello y la falda del vestido.

Después, la diseñadora sostuvo que encontró un cuero y unas botas de vaquero que tenía en el estudio para crear un cinturón fino rosado, similar al que lleva la muñeca oriunda de los 70, y los llamativos botines anaranjados para culminar el look que lució la también presentadora de los programas de TeleOnce, “Puerto Rico En Vivo” y “Jugando Pelota Dura”.

“Me encantó que fuera ella porque quería una persona con un trabajo más cercano a la realidad. Aunque las otras celebridades son igualmente reales, ellas están más acostumbradas a esto, ya que son modelos o ‘influencers’, ella es una reportera, y entendía que ella podía llevar bien mi creación”, indicó.

Mientras tanto, Rubén Darío indicó a este medio que su muñeca fue la inigualable Color Magic Barbie, que salió al mercado en 1966 y contaba con una caja que se podía convertir en su propio guardarropa, y hasta se podía cambiar su color de cabello. Esta edición de la muñeca, hoy día, es considerada una de las más únicas que lanzó la empresa Mattel.

Para Darío, el reto mayor fue recrear el estampado único que llevaba el vestido del juguete, que tenía unas flores psicodélicas alusivas a su década, donde el movimiento ‘mod’ tuvo su mayor auge.

Ivonne Orsini vistió un minivestido de Rubén Darío inspirado en la "Color Magic Barbie", una popular versión de la muñeca que salió al mercado a finales de los 60. ( Suministrada (Giovanna Salerno) )

“Yo tuve que crear todas las flores a mano para poderlas adaptar a la tela”, expresó el modisto a Primera Hora, quien destacó que llevar el vestido a escala humana conllevó otro desafío, especialmente al tener la intención de ser lo más leal a su inspiración.

“Yo miraba el vestido, y para mí, no parece en nada. Yo dije: ‘I did my best’”, apuntaló.

No obstante, Darío aseguró que le pareció “fantástico” tener la oportunidad de vestir nuevamente a Orsini, destacando su personalidad y sus esfuerzos en ayudar a otros. Además, lanzarse a este reto por una buena causa lo llevó a sus raíces como modisto.

“Al principio, antes de presentar bajo San Juan Moda, yo trabajaba mis shows para entidades benéficas, siempre me ha identificado ayudar, prestar mi arte para estas entidades. Esto es como una oportunidad para volver a aportar, aunque sea un granito de arena”, manifestó.

Mientras tanto, Juan Carlos Collazo le tocó la “Maxi ‘n Midi Barbie”, una muñeca que estuvo en producción desde 1970 hasta 1971, sorprendiendo a fanáticos con una interpretación más maximalista del movimiento “mod” con su abrigo de lamé azul cerúleo con cuello y puños en piel del mismo color, un vestido de lamé multicolor con una correa dorada, y botas altas de tacón azul metálico.

La influencer Miss Gala se impone con un conjunto del diseñador Juan Carlos Collazo, que le da un aire más contemporáneo a la "Maxi 'N Midi Barbie", que salío al mercado en 1970. ( Suministrada (Giovanna Salerno) )

No obstante, el modisto optó por darle una transformación más tropical al ajuar de la muñeca, creando un abrigo en tela satinada turquesa, y optando por modificar el cuello y los puños con unas esculturas realizadas con la misma, simulando el efecto tridimensional que puede dar el pelo animal. Además, para añadirle un toque más dramático a la pieza, algo que va muy a tono con el estilo singular de Miss Gala, Collazo añadió unas mangas abombachadas, que le dan dinamismo al conjunto.

Además, en vez de considerar el lamé multicolor del minivestido del juguete, este confecciónó un minivestido con un tela lamé que hiciera conjunto con el abrigo, convirtiendo el outfit en uno monocromático, una tendencia más a tono con la actualidad.

Por otro lado, Ken no se quedó atrás, dado que el diseñador José Raúl contó con el apoyo del participante de “Guerreros Puerto Rico”, Fredito Mathews, para darle vida al icónico muñeco.

El diseño que lució Ken celebra el legado del famoso muñeco con un aire moderno. ( Suministrada (Giovanna Salerno) )

En este caso, la inspiración del creativo fue recrear el icónico traje de etiqueta azul que ha utilizado este juguete desde la década de los 70, y que luego fue tema de conversación tras el actor canadiense Ryan Gosling salir en la rueda de prensa de la película “Barbie” en Toronto con un traje azul bebé, una camisa rosa empolvado y unos mocasines lavanda de la casa de moda italiana Gucci.

Sin embargo, el diseño del boricua mismo cuenta con un aire más atlético, ya que el “suit” cuenta con un entalle más cenido al cuerpo, y la camisa de botón, optando por dejar el torso al aire del también modelo. Incluso, la chaqueta tiene las iniciales del modisto bordados en hilo blanco.

La iniciativa que llevará a cabo San Juan Moda forma parte de las diversas actividades filantrópicas que lleva a cabo la organización anualmente, como parte de su misión de la industria para aportar a la sociedad puertorriqueña.