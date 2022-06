San Juan Moda dedica su décimo sexta edición a la comunidad LGBTTIQ+ y lleva su pasarela a la celebración de Orgullo Boquerón donde presenta un desfile histórico.

El penúltimo día de desfiles de San Juan Moda se trasladó hasta el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, donde el diseñador Javier Arnaldo presentó su colección Arias Pride Edition. La colección de 20 piezas fue presentada por modelos de la comunidad LGBTTIQ+ quienes recibieron aplausos por la concurrida actividad.

Como sorpresa del evento se presentó Alyssa Hunter quien acaparó la atención y favor de los seguidores de la 14 edición del famoso programa internacional de televisión RuPaul’s Drag Race.

Un momento emocionante de la noche fue cuando al cerrar las presentaciones entró la Miss Puerto Rico y primera finalista en Miss Universe 2019 Madison Anderson. De la mano de Hunter cerraron la presentación en pasarela con un abrazo llevando un mensaje de igualdad.

“Tenía que estar ahí. La comunidad gay no solo me han apoyado sino que yo me siento parte de ella. Esa pasarela era un homenaje a la comunidad y felicito a San Juan Moda por dedicarle ese día de presentaciones a la gente que tanto amo. Creo que esta será una de las pasarelas más importantes que seguro quedará en mi corazón por siempre. Ver esa multitud feliz del mensaje que se estaba llevando lo recordaré siempre”, dijo una emocionada Madison Anderson.