En una edición marcada por la innovación y la diversidad, San Juan Moda celebra hoy en el Hotel Condado Plaza una jornada dedicada exclusivamente a la moda masculina, consolidando su posición como la plataforma de moda más importante del Caribe.

Los diseñadores José Texeira, Jhon Jhon y Enzo serán los protagonistas de esta velada con propuestas que reflejan la fuerza, el estilo y la evolución del hombre contemporáneo. Sus colecciones recorrerán desde la elegancia clásica hasta lo vanguardista, en un marco inspirado en el concepto de “lujo silencioso”, que exalta la sobriedad, la sofisticación y la fuerza de los detalles bien pensados. La velada comienza a las 7:00 p.m.

“El hombre actual tiene un rol protagónico en la industria de la moda. Hoy rendimos homenaje a ese consumidor sofisticado, curioso y exigente, que busca en cada detalle un reflejo de su identidad”, expresó mediante comunicado de prensa Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

La celebración de esta jornada en el Hotel Condado Plaza, con su atmósfera de exclusividad y estilo frente al mar, resalta la esencia del lujo silencioso y ofrece el escenario perfecto para proyectar la nueva visión de la moda masculina en Puerto Rico y el Caribe.