Bajo un cielo radiante se presentó este domingo el Wet Edition de San Juan Moda Miami donde nueve diseñadores lanzaron sus colecciones compartiendo la pasarela con exponentes musicales. Sobre 120 modelos adornaron la majestuosa piscina del SLS Brickell Hotel de Miami la que se convirtió en un derroche de moda que culminó con fuegos artificiales.

Los diseñadores de trajes de baño y ropa resort Lorel, Tommie Hernández, Lisa Camero, Andrea Verturoli y Juan Carlos Collazo presentaron sus colecciones al igual que la línea de trajes de baño para varones de Rafael Arenas, la colección Streetwear by Gina y una línea de ropa de deportiva by Ambar. El look perfecto de cada pasarela estuvo en manos del estilista Marcos Carrasquillo, embajador de importantes casas de belleza y estilista de famosos como Luis Fonsi y Jean Carlos Canela entre otros.

En un ambiente de fiestas los diseñadores cedieron sus pasarelas para integrar y combinar sus piezas con cantantes como: Valeria Cid, Christian Daniel, Ryo (recientemente descubierto y firmado por el productor Raphy Pina), la cantante Dragonfly, el dúo de Xilon y Suazo, Esther Anaya conocida por colaborar con Maluma y quien con su violín dentro de la piscina capturó la atención de todos.

Madison Anderson cerró el evento modelando la colección de trajes de baño de Maripily.

La ex Miss Puerto Rico y primera finalista de Miss Universe 2019, Madison Anderson, cerró el evento modelando la colección de trajes de baño de Maripily a quien se le dedicó el evento y quien al ritmo de Rauw Alejandro y su pegajoso tema ¨Todo de ti¨, puso a bailar a todos.

El evento se presentará a finales de mes en Puerto Rico y se anunció que la Semana de la Moda regresa de forma presencial del 13 al 18 de septiembre en el Coca Cola Music Hall de Puerto Rico.