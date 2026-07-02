Los accesorios cobran protagonismo este verano cuando se trate de elevar el estilo de tu traje de baño. Un pañuelo, unas gafas o un sombrero pueden dar ese toque distintivo a tu “look” e impactar como parte de tu personalidad.

La reconocida “fashion stylist” puertorriqueña Marchella Salazar destacó el papel que juegan dentro de las tendencias veraniegas.

“En 2026, el traje de baño ya no trabaja solo. Es la base del ‘look’, pero los accesorios son los que realmente cuentan la historia y elevan completamente la propuesta visual”, afirmó la estilista de moda. “Estamos viendo el regreso de la nostalgia setentera, donde los trajes de baño se sienten más femeninos, más divertidos y más expresivos que nunca, mientras los accesorios se convierten en la herramienta principal para personalizar cada look”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Una mirada a las camisetas más atractivas y controversiales del Mundial

La estilista de moda destacó que los colores clave de este verano son “lagoon blue”, “moss green”, “butter yellow”, “chocolate brown” y el “classic black”. “También veremos muchísimo ‘Bright Tropicana’, colores vibrantes inspirados en destinos tropicales”, expuso la también diseñadora, con una trayectoria en la moda que abarca colaboraciones con artistas como Don Omar, Young Miko, Sech, Omar Courtz y Ozuna, entre otros.

A continuación, Marchella Salazar enumera los accesorios del momento como tendencia este verano.

Pañuelos o “scarves”

“Si hay un accesorio que domina el verano 2026 son los pañuelos y/o ‘scarves’ (bufandas), o como le conocemos, ‘pareos’ ”, sostuvo, y especificó que los “veremos amarrados en la cabeza, en el cuello, en la cintura como pareo improvisado, amarrados al bolso como detalle decorativo e incluso utilizados como top. Es una de las formas más fáciles y económicas de transformar completamente un ‘look’ de playa”.

Collares grandes y elementos marinos

“Collares de caracoles, cuerdas, sogas gruesas, piedras naturales, resinas y elementos inspirados en el mar dominan la categoría”, detalló Salazar. “Mientras más artesanal, orgánico y vacacional se vea, mejor. Son el complemento perfecto para elevar cualquier traje de baño básico”.

Sombreros y gorras

En este grupo están los “sombreros tejidos tipo ‘raffia’, ‘cowboy hats’, gorra tejida, gorra con aplicaciones, boinas adornadas con pedrería, sombrero tipo ‘bucket’ tejido, hasta ‘baseball caps’ y ‘dad caps’”, detalló la experta en moda, quien agregó que “la mezcla entre playa y ‘sportwear’ continúa creciendo y se convierte en una de las estéticas más importantes del verano”.

Detalles artesanales

“Estamos viendo muchísimos detalles artesanales como crochet, macramé, cuentas, aplicaciones tejidas, ‘shell embellishments’, detalles en rafia y piezas hechas a mano”, mencionó. “Todo lo que tenga una apariencia artesanal, orgánica y con sensación de vacaciones se siente extremadamente relevante para 2026”.

PUBLICIDAD

Gafas de sol

Sin duda, una de los imprescindibles cada verano. Para este año, en términos de tendencia veremos estilos más ligeros. “Menos marcos gruesos y menos pasta pesada”, dijo la también diseñadora. “La tendencia es utilizar marcos finos donde el lente tenga más protagonismo y donde todavía podamos ver los ojos detrás de las gafas”.

Bolsos de playa

Se trata de una pieza que demuestra que lo práctico no tiene por qué reñirse con el estilo. “Los bolsos de rafia, paja y tejidos continúan siendo indispensables. Toda mujer debería tener un bolso de paja o rafia para el verano”, afirmó Salazar, y resaltó que es “probablemente la pieza más fácil para elevar cualquier look de traje de baño y convertirlo en uno completo”.