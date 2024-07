Aunque el género urbano se encuentra en una de sus mejores etapas en Puerto Rico, un joven emprendedor asegura que todavía existe un distanciamiento entre sus exponentes y los creativos que pudieran dar forma a su identidad mediante la moda. Así que aprovechó para convertir esa preocupación en una oportunidad para que todos puedan brillar con luz propia.

Con el fin de fomentar la colaboración, un grupo de cantantes y profesionales de la aguja emergentes se unirán a la primera edición del Starlight Fest, que se llevará a cabo este viernes, 2 de agosto, desde las 5:00 p.m. en Eco’s Sport Park.

Fabián Llanos, organizador del festival, aseguró que la actividad al aire libre creará un espacio en el que fanáticos del reguetón y hip hop independiente conecten con talentos y diseñadores de moda emergentes dispuestos a contribuir en la innovación en la cultura urbana.

“Queremos que el público pueda venir y, aparte de consumir la oferta musical o las prendas que estarán a la venta, hablen con su artista preferido, el dueño de su marca preferida, o alguien que tiene su marca en desarrollo, que tengan la oportunidad de conocer más lo que ese mundo”, destacó el propietario de Mythik, línea de ropa y accesorios “streetwear” en la que fomenta la creatividad y la colaboración con diversos artistas del patio.

De hecho, la del propio emprendedor será una de las marcas que estará disponible en este recinto, que entre 2018 y 2021 se destacó como el punto de encuentro para reguetoneros nóveles que hoy día disfrutan de una carrera musical exitosa, como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Jhay Cortez, Mike Towers, entre otros.

“Esto es algo que yo llevo con mi marca. Me gusta darle a otras personas, ya sea diseñadores, creativos, la oportunidad de que se expongan y formen parte de un proyecto que pueda salir tradicionalmente de lo que hacen”, aseguró el joven de 20 años que presentó en la edición más reciente de San Juan Moda y Runway 7 Fashion en el New York Fashion Week.

Otras marcas como Achi, Foreign, Aztral, Old West, CNVS, Cpstatement, Spellsmundo, Stay Rich, WHY BRAND, Sample, Antihero, Sorry Mom, UknownKult, CALLE 40, Kalm, Socio Division, FOREIGN LABZ, Forbidden, Flame Way, Essentzials, KVMA, Serene, Urban Threadz y Fearz dirán presente en el “Street Market” del festival.

Mientras tanto, en el lado musical, artistas como VF7 y Sahir se presentarán en el establecimiento deportivo, al igual que otros intérpretes emergentes como Matt Louis, Remers, RVSELL, Flouses, Don Comod, Elia, Jezmu, DYA, Mill Nubes, Wisco, Serr, Erreeme, Rashan y el DJ Drama Díaz, quienes prometen una noche entretenida.

VF7 y RVSELL se encuentran entre los artistas invitados para la primera edición del Starlight Fest. ( Suministrada )

“Esto es un evento que no puedes perderte, tú vas a poder gozar y esmerarte de una forma que creo que otros eventos urbanos en Puerto Rico no han hecho antes. Aquí estamos fomentando que vas a disfrutar, te podrás quedar y vas a interactuar con los presentes”, indicó.

“Quiero marcar la diferencia”

Para Serr, presentarse en la primera edición del Starlight Fest simboliza una oportunidad perfecta para exponer su trabajo como “reguetonero alternativo” y afianzar su futura fanaticada.

“Soy como cualquier joven soñador, no lo pensé ni dos veces para decir que sí porque estos eventos hacen falta, necesitamos más espacios que ayuden a exponer a más gente como yo, que estamos en el ‘joseo’ en la calle. Esto no lo podía dejar pasar”, aseguró el cantante, quien aseguró que unirse al esfuerzo creativo surge en momentos en que su relación con la indumentaria le ha ayudado darle forma a su repertorio.

“Siempre he tratado de hacer con mi música lo que hago con mi estilo, quiero marcar una diferencia, que se escuche, que sepan quien soy. No van a ver de mí algo tradicional, normal, o lo que está en tendencia”, destacó Sergio González, nombre de pila del exponente urbano, quien nació de una familia de músicos.

Por eso, el boricua indicó que el público podrá esperar mucho romance, mucha emoción en el escenario. Igualmente, el artista sostuvo que interpretará su más reciente sencillo “(R) en la lenta”, con el que asegura que será “el tema del verano”.

Antonio Galloway, dueño de Forbidden, indicó que participar como una de las 25 marcas que presentará su oferta al público boricua en el “Starlight Fest” significa un salto que le hacía falta para seguir forjando la marca que nació hace cinco años tras una breve estadía en la ciudad de Filadelfia con Octavio West, mente detrás de la línea Octavio Archive.

“Desde que Fabián me dijo que todo iba a estar en el Eco’s Sport Park, y cuando me dijo que me iba a incluir, me sentí bien, con todo lo que él hace. Me parece una oportunidad increíble”, expresó el modisto boricua, de padres oriundos de la isla de Montserrat.

El también modelo garantizó que el público podrá ver ropa “bien cab...” de su parte, en el que expone su ADN creativo en que resaltan el estilo “DIY”, mahones personalizados, colores pasteles, gráficas atrevidas y ropa cómoda para el uso diario.

“Van a ver de todo allí, se lo van a disfrutar”, aseguró el creativo, quien se alegra de la oportunidad de exponer su labor en la Isla del Encanto.

Los boletos del “Starlight Fest” están disponibles en https://boletos.prticket.com/events/en/starlight o llamando al (787) 200-7110.