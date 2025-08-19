Como antesala a la Segunda Gala Anual “Fantasía de Máscaras”, a beneficio de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), el público tendrá la oportunidad de apreciar y participar de la subasta silente “Máscaras de Colección”, que se lleva a cabo en el atrio central de The Mall of San Juan hasta el 31 de agosto.

Como parte de esta iniciativa, la OSPR también ofrecerá un concierto gratuito en el mismo atrio este jueves, 21 de agosto, a las 7:00 p.m.

La exhibición presenta el talento y la creatividad de seis reconocidos diseñadores puertorriqueños: Carlota Alfaro, Eddie Guerrero, Gustavo Arango, Harry Robles, Jean Cintrón y Leonardo Cordero, quienes confeccionaron impresionantes máscaras con el sello único de cada uno, especialmente para esta ocasión.

Carlota Alfaro se unió también al esfuerzo creativo que busca ayudar a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. ( Suministrada )

Coleccionistas y amantes del arte podrán sumarse a esta iniciativa y contribuir a una noble causa. Las personas podrán participar entrando a un enlace a través de un código QR disponible en las vitrinas donde están ubicadas las piezas, y quienes resulten ganadores serán notificados al concluir el periodo de subasta.

Las máscaras presentadas reúnen una gran diversidad de estilos y visiones artísticas. Carlota Alfaro aporta dramatismo con un diseño turquesa adornado con pedrería, plumas y borlas de cristal, mientras Eddie Guerrero evoca la tradición veneciana con una pieza en blanco perlado, negro y oro coronada por plumas negras y picos dorados.

Eddie Guerrero se inspiró en las máscaras venecianas para crear su confección. ( Suministrada )

Por su parte, Gustavo Arango transforma el antifaz en una obra escultórica de tul y encaje negro con flecos y lentejuelas, en contraste con la propuesta púrpura metálica de Harry Robles, que combina pedrería, encaje y flecos en un diseño de alas estilizadas.

Asimismo, Jean Cintrón ofrece una pieza etérea en tul translúcido con bordados y estructuras oníricas, y Leonardo Cordero completa la colección con un elegante dúo de máscaras plateadas para pareja, impregnadas de misterio y refinamiento veneciano.

Jean Cintrón también fue uno de los modistos que se unió a la iniciativa a beneficio de la agrupación musical desde The Mall of San Juan. ( Suministrada )

Los recaudos obtenidos se destinarán a fortalecer la misión de la OSPR mediante la expansión de sus programas educativos, el apoyo a su continuidad y autosustentabilidad, el aumento de su programación gratuita en municipios alrededor del archipiélago, y la promoción de su historia y legado a nivel local e internacional

La segunda gala anual a beneficio de la OSPR, “Fantasía de Máscaras”, se celebrará el sábado, 6 de septiembre, en el legendario Fairmont El San Juan Hotel en Isla Verde. Inspirada en el Carnaval de Venecia y en obras de música clásica relacionadas con el tema de las máscaras, la gala ofrecerá una experiencia única que integrará música, arte, moda y gastronomía para una velada inolvidable.