En los tiempos de antes, si se aproximaba mucha lluvia a la Isla, los campesinos se enteraban desde tempranito porque el yagrumo hembra ya les daba el aviso al voltear sus hojas verdes para mostrar su vibrante rostro plateado. Esa costumbre es una de las muestras de la capacidad del borincano en adaptarse a los escenarios de la vida.

La firma de joyería española TOUS presentó la semana pasada su nueva colección exclusiva dedicada al reconocido árbol típico con el que celebra una vez más la diversidad boricua.

Yary Torres, directora de país de Tous Puerto Rico, dijo a Primera Hora que la tercera edición de accesorios que honran la flora nacional cuenta con 10 prendas que incluyen pantallas, colgantes, brazaletes y una sortija, todas diseñadas en plata y bañadas en oro 18 quilates, así como una “tote bag” mini en tono tierra con un talismán en forma de yagrumo.

“Este año quisimos hacer el yagrumo por la diversidad de la hoja, ese cambio que tienen que hacer los puertorriqueños cada vez que ocurre algo, donde nos tenemos que reinventarnos, volver a resurgir y seguir adaptándonos”, expresó la ejecutiva, quien estuvo presente en la exposición de la colección realizada en el restaurante La Central by Mario Pagán, lugar en que expertos de moda y belleza, así como creadores de contenido, tuvieron un vistazo de la nueva oferta que tiene la empresa española, que pronto cumplirá 25 años de llegar al mercado antillano.

“Esta colección está hecha para la mujer puertorriqueña en general, no está delimitada a un estilo de mujer. Creo que estas prendas serán para una mujer que se siente orgullosa de ser puertorriqueña, de llevar un pedazo de Puerto Rico con ella”, destacó.

Torres sostuvo que el lanzamiento se da en un momento definitivo para la compañia tras celebrar los frutos que está rindiendo la Escuela TOUS de Joyería y Oficios Artesanos, esfuerzo educativo que inauguraron en octubre del año pasado junto a la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD), ya que la próxima colección cápsula será diseñáda por dos alumnos de la institución de educación superior del Viejo San Juan.

“No puedo adelantarles el tema porque esto no saldrá hasta otoño del año que viene y si lo digo desde ahora no tendría el mismo impacto, pero lo que sí puedo decir es que premiamos a dos alumnos, y ese estudiante que obtuvo el primer primero será quien inspiró el diseño, se va a trabajar directo con el equipo de diseño y atender las particularidades que hay que hacerles para que sea un producto TOUS”, compartió la ejecutiva.

Rafael Class se convirtió en el alumno seleccionado para este futuro proyecto, quien trabajó bajo la mentoría del profesor y orfebrero Raúl Rioté para fortalecer sus destrezas en el programa de extensión de la EAPD y, finalmente, conseguir la oportunidad dorada.

“Todo esto ha salido tras un día que salí a caminar a la playa, donde tuve una idea que quedó plasmada hace años y hoy se ha hecho todo realidad”, aseguró el boricua, quien indicó que el proceso fue retante, ya que tuvo que competir con el talento de sus colegas del curso al presentar una propuesta en el salón TOUS. No obstante, “el destino me apuntó en buena dirección”, sostuvo.

Otra que fue afortunada fue la alumna del Programa de Diseño Industrial de la EAPD, Sayra Colberg Toro, quien también tendrá su oportunidad para colaborar con la gigante de joyería que abrió Salvador Tous Ponsa junto a su esposa, Rosa Oriol, hace 39 años.

“Me enorgullece mucho trabajar para la marca, ya que me he familiarizado con ella, especialmente por mi familia, especialmente mi tía, que es una fan”, aseguró la joven diseñadora, quien aseguró que trabajar esta propuesta incurrió en una pesquisa exhaustiva sobre el legado de TOUS en el último siglo, así como de analizar los parámetros adecuados para llevar una colección que combine la funcionalidad y el diseño.

“Lo que le puedo asegurar es que esta colección va a tener cambios, varios cambios en cuanto a combinación de materiales, y hasta combinación de colores”, aseguró Colberg Toro.

La cápsula Yagrumo esta disponible en las diez tiendas de TOUS y la tienda online de Puerto Rico (tous.com); además también podrá ser adquirida en la tienda online de Estados Unidos.