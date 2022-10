Lista para darlo todo en pasarela.

La oportunidad de desfilar en un evento de moda por primera vez en su tierra natal llena de entusiasmo a la reconocida cantautora puertorriqueña Yolandita Monge. La incertidumbre asoma de cara a la experiencia que se dará durante la apertura de San Juan Moda en edición VIP este jueves con la colección del reconocido diseñador Marcos Carrazana.

La presentación del modisto, que será en el Fairmont El San Juan Hotel, formará parte de las 20 pasarelas que se dividirán en varios escenarios de San Juan, Carolina y Ponce, y que culminará el 12 de noviembre en el aeropuerto de Isla Grande con la muestra de diseños de Luis Antonio.

“La primera vez (que modelé) me temblaban las piernas porque todas las mujeres que modelan tiene un tamaño que está muy lejos del tamaño que tengo (ríe)”, compartió la intérprete sobre la experiencia que vivió hace varios años como invitada de la diseñadora dominicana Giannina Azar en un evento de moda en el vecino país.

“Tenía miedo de que se me fueran a resbalar los zapatos”, confesó. “Es una segunda vez (en pasarela) pero para mí, podríamos decir que esta es la primera”, analizó, “porque es la primera vez que me invitan en mi país y tiene un significado particular, no porque la otra experiencia no la hiciera con el corazón, sino porque lo que tiene que ver con la tierra en que yo nací a mí me resuena en el corazón de una manera diferente”, resaltó con orgullo.

Al júbilo por su integración al evento de alta costura, se añade el hecho de que será dedicado a ella. “Es una emoción siempre que hacen un homenaje, que se te distingue por algo, y algo que no es tu campo. Me da un poquito de vergüenza decir que yo soy un icon de moda, no me creo esas cosas, pero estoy aprendiendo a conocer a esta nueva Yolanda desde que Topy (Mamery) se fue (2014), a darme la oportunidad de, por medio del agradecimiento, de sí creer esto porque si hay una gente que me observa de una manera diferente a cómo me observo yo, tiene que ser porque es de verdad y más si viene de mi país”.

Como parte de su estilo, resaltar su silueta es común en la selección de atuendos a lucir, tanto en y fuera del escenario. Pero para la intérprete, la comodidad se impone al escoger qué vestir para cada ocasión. “Yo le llamo feminidad, como eso mismo de, que ‘estoy bonita’, eso que me hace poner contenta porque es parte de verse uno agradable, que te vean agradable”, sostuvo, y compartió que el respeto por el público pesa en toda decisión.

“Si voy a estar dos horas y media de un lado a otro (en tarima), tengo que sentirme cómoda con lo que me voy a poner, porque si subo los brazos y se me sale algo, pues no voy a estar cómoda (ríe), y yo no estoy tratando de imponer una moda ni nada por el estilo porque para eso necesitaría muchos estudios, pero sí me conozco y parte de conocerme es que me sienta cómoda de moverme, de sentarme. Ya cuando uno pasa de los 15 (años), que no se vaya a salir un chichillo”, añadió entre risas la voz de clásicos como El amor, Te veo pasar, Contigo y Sobreviviré.

A resaltar su chispa

Sin entrar en detalles sobre la pieza que lucirá la artista, el veterano diseñador Marcos Carrazana adelantó que tuvo en cuenta varios aspectos de su personalidad al trabajar en el atuendo. De paso, se tratará de la primera vez que la intérprete vestirá una creación suya.

“Cuando me dieron la encomienda, cuando te dicen Yolandita Monge, te quedas como en blanco de momento, y dices ‘qué voy a hacer’, porque es diferente a cuando vas a vestir a una modelo, o alguien que es una clienta, que tienes un propósito”, confesó sobre el proceso. “Tener en cuenta, obviamente, el físico, es uno de los aspectos, pero para mí la energía que proyecta, la chispa que tiene, el romance que hay en muchas canciones. Es una combinación de tantas emociones juntas en una persona que tiene la capacidad de hacernos bailar, de hacernos llorar, de hacernos pensar, de emocionarnos, porque tocar los sentimientos no lo logra todo el mundo, y cuando tú trabajas con una artista que ha tocado sentimientos de miles y miles de personas, sí es una encomienda”.

El experto en moda, quien cuenta con estudios del International Fine Arts College en Miami, Florida, y Parsons School of Design en París, Francia, confesó sentirse motivado y con gran ilusión ante la oportunidad.

“Para mí es un orgullo, de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida, y lo digo porque sí tenemos a un ícono de la moda, ella piensa que es un término, pero sí lo es”, manifestó enfático, y se dirigió a la vocalista para establecer su postura. “Desde el principio de tu carrera, esa parte de la moda ha sido parte de tu evolución como artista, y verte de nuevo en los escenarios y ver toda la trayectoria que has tenido es parte de la inspiración de seguir creando. El talento y las emociones de querer crear, porque tú creas ese ambiente, ese espectáculo, eso cruza generaciones, cruza edades, eso no tiene un límite. Es para mí es un orgullo”.

La colección del modisto contará con 25 piezas, en su mayoría, vestidos de noche. “Estamos volviendo a retomar lo que es Carrazana como tal en las telas, las texturas, los textiles, el lujo. Estamos volviendo al lujo”.

Si bien es común ver en pasarela a modelos altas y estilizadas, el diseñador natural de Arecibo aprovechó para invitar a recordar que una imagen atractiva no es exclusiva de una silueta en particular.

“Para mí, beauty comes in different packages. La belleza viene en tantos paquetes diferentes y creo que en estos tiempos sí hemos evolucionado a integrar eso en los desfiles, lo estamos integrando en los shootings de fotografía. Yo con mis clientas tengo la dicha de trabajar una a una y ver que la belleza viene en diferentes tamaños, en diferentes alturas”.