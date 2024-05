Para alcanzar el éxito necesitas herramientas que pueden ir desde tus conocimientos sobre el área en el que te desempeñas hasta los hábitos que tienes. Existen algunos que te llevarán por el camino del esplendor y otros hábitos que deberías dejar para convertirse en una mujer más exitosa.

Aquí te presentamos algunos de los hábitos que debes borrar de tu chip para comenzar con el pie derecho todas las mañanas y construir paso a paso el futuro que quieres. Recuerda acoplarlos a tu estilo o tu propia rutina.

¿Cuáles son esos hábitos de los que hablamos? Seguramente ya eres una mujer exitosa, pero notas que hay aspectos que puedes cambiar para alcanzar logros más grandes. Algunos de ellos los puedes hacer con respecto al uso de tu tiempo. Veamos:

Pasar demasiado tiempo en redes

¿Alguna vez has ingresado al análisis de tu uso del celular? Podría ser escalofriante el número de horas que pasas dentro de una red social sin que te des cuenta de ello.

El primer hábito que debes dejar es la sobreutilización de las redes sociales. Este tipo de aplicaciones están diseñadas para tenerte inmersa el máximo tiempo posible, por lo que podría ser difícil desapegarse del celular de un día para otro. Pero puedes intentar bajar día a día el tiempo en pantalla hasta que sea el mínimo.

No delegar

Otra de las maneras en las cuales aprovechar mejor tu tiempo es elegir tus batallas. ¡Delega! No puedes hacerte cargo de todas las tareas de tu equipo de trabajo o de la mayoría. Si esto te pasa a menudo tienes que aprender a decir que no, la intención también es que puedas realizar solo las actividades que te competen de manera óptima.

No es recomendable aceptar una tarea o encargo cuando realmente no serás capaz de cumplirlo, así como no deberías intentar cumplir con varios deberes a la vez, indica la publicación Inc.

No respetar tus días de descanso

También invierte tiempo en tus amistades, no todo en la vida es el trabajo; despejarte constantemente de tu carga de trabajo te ayudará a regresar con más energía.

Esto involucra también el tiempo que le designas a la lectura y al ejercicio, este tipo de hábitos te ayudarán a mantener frescas tus ideas así como mantenerte en un buen estado de salud. Así que, ¡ descansa!

Confía en ti misma

¿Cuántas veces no has llegado a un lugar pensado que no eres suficiente?

Si esto te ocurre y con facilidad desestimas tus capacidades, entonces es momento de que confíes en ti misma. Esta seguridad te ayudará a comunicar la persona hábil, talentosa e inteligente que eres, indica la publicación Next Big Idea Club.

“Las mujeres solamente solicitan un trabajo cuando tienen el 100% de los criterios, mientras que los hombres lo hacen cuando cumplen el 60%”, indica Next Big Idea Club.

La sociedad nos enseña a dudar de nosotras, pero debemos luchar contra eso. No desaproveches oportunidades solo por tener una falta de confianza en ti misma.

No aprender de los errores

Esto se relaciona con otro mal hábito: la perfección. Es verdad que todas las personas tienen ese sentimiento de querer buscar la perfección, algunas lo tienen más desarrollado que otras.

Y, si eres de las que acostumbra a exigir el mejor resultado así como a sentirte culpable cuando no logras alcanzarlo, entonces deberías reconsiderar tus objetivos. Todas las personas pueden tener errores, lo importante es aprender a lidiar con ellos.

¿Qué has aprendido de los errores? ¿Qué es lo que vas a aplicar a partir de lo que aprendiste? Esto lo debes tener claro para no volver a tener los mismos resultados y para no ver la perfección como la única posibilidad, como recomienda el diario HuffPost.